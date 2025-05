La millonaria cifra que exige Jorge Almirón para dejar la banca de Colo Colo

El paso de Jorge Almirón en Colo Colo está cada vez más lejos del Cacique. En el año del centenario, las eliminaciones de la Copa Chile y la Copa Libertadores, más imposibilidad de continuar en la Copa Sudamericana, han dejado al DT en una posición incómoda para la dirigencia del club.

En Blanco y Negro hay consenso en que el ciclo de Almirón se agotó irremediablemente. Una situación que duele en la interna, por las expectativas puestas en el argentino y por la relación cercana que se generó entre el directorio y el cuerpo técnico, en especial después de la buena campaña conseguida en 2024 que acabó con un título que se peleó hasta el final con Universidad de Chile y en la que se llegó hasta los cuartos de final en la Libertadores.

Los cuestionamientos llegaron de inmediato tras la última goleada recibida contra Racing. “El equipo gane o pierda haremos la evaluación hacia adentro. Me hago responsable, dentro del plantel las evaluaciones son diferentes. Algo pasó, el año pasado no recibimos tantos goles, después de Fortaleza sí lo sufrimos”, aseguró el transandino en conferencia de prensa.

Consultado si tenía fuerzas para seguir, en primer término, aseguró que “no responderé eso, después voy a hablar con los directivos, es normal que la gente esté dolida y triste, más porque este es un equipo grande. Estamos muy mal, como equipo nos desprestigiamos todos, nunca me hicieron tantos goles en la Libertadores. El año pasado nos hicieron 16 goles, esto es inexplicable”.

En la misma línea agregó que “tengo fuerza para revertir, no me gustan estas derrotas, las sufro, nunca me ha pasado. Ya no depende de mí si me quedo”, lanzó dando cuenta de su interés por continuar en el cargo.

Claro que desde la directiva de la concesionaria pusieron en duda la presencia de Almirón en el cargo. “Tenemos que analizarlo, pensarlo fríamente. Ver cuales son los caminos a seguir. Él es una persona que le ha entregado mucho a esta institución. Estamos muy dolidos, es una situación que no esperábamos. Preparamos un año para enfrentar tres competencias y ya estamos fuera en dos de ellas”, expuso Aníbal Mosa.

La cifra que exige Almirón

Y tras las conversaciones pertinentes se determinó que Almirón no continúe en el club. El único punto que falta por concretar es cómo pagar los US$ 3 millones que cuesta el término anticipado del contrato que se había extendido hasta finales de 2026. Una de las alternativas, es que este se concrete pagándolo en cuotas.

Por el lado deportivo, en tanto, la idea que se maneja dentro es que Almirón no sea el encargado de dirigir al equipo en el duelo que sostendrán este lunes contra Ñublense por la Liga de Primera.

Mientras buscan a un técnico definitivo, donde surge la figura de Gustavo Quinteros, la idea que manejan en Macul es que Héctor Tapia asuma de forma interina, pues pasó a la historia como estratega al obtener la trigésima estrella y conducir al Cacique a cuartos de final en la Copa Libertadores de 2018.