Colo Colo busca la salida de Jorge Almirón: Gustavo Quinteros encabeza la lista corta de eventuales sustitutos

Colo Colo sufre un mazazo. La dura caída frente a Racing condena a los albos a perder de vista su principal objetivo del año: cumplir una participación destacada en la Copa Libertadores. El torneo continental era, al inicio de 2025 (año del centenario del club), una meta prioritaria. Después de haber llegado a los cuartos de final en la versión anterior, en Macul apostaron fuertemente en fichajes de jugadores que suponían un salto de calidad. Nadie se atrevía a discutir que los albos habían realizado su mejor mercado en el último tiempo.

Jorge Almirón inició el año en el peak de su popularidad. Había conseguido el título en una estrecha disputa con Universidad de Chile, de cuyos elementos adicionales también se hizo cargo, como cuando se refirió en forma jocosa al intento azul de amagar la corona en el TAS. El rendimiento en el plano internacional, además, justificaba su traída y alimentaba la esperanza de reeditar la campaña. Y ese era apenas el piso de las expectativas. Ahora, sin embargo, se abre un escenario complejo: el de su salida. Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, dejó en suspenso la continuidad del DT tras la goleada sufrida ante Racing. “Tendremos que conversar fríamente“, advirtió.

En ByN hay consenso en que el ciclo de Almirón se agotó irremediablemente. Una situación que duele en la interna, por las expectativas puestas en el argentino y por la relación cercana que se generó entre el directorio y el cuerpo técnico. Por ahora, lo único que frena que la decisión se concrete con rapidez es el alto costo económico de despedirlo, dada su remuneración: US$ 2 millones anuales, con contrato hasta fines de 2026.

Este escenario no impide que el Cacique ya comience a explorar el mercado de técnicos, con el fin de encontrar al eventual mejor sustituto de Almirón, quien declaró tener “fuerzas” para seguir. Y ahí aparece el nombre de dos viejos conocidos que fueron campeones en Macul. Según información de El Deportivo, Mosa es partidario del retorno de Gustavo Quinteros, quien está libre tras ser cesado de Gremio de Porto Alegre por malos resultado. El empresario portomontino era el principal aval de la continuidad del argentino-boliviano, cuando no fue renovado en Pedreros.

Eso sí, mientras se concrete la salida de Almirón y la eventual llegada de un nuevo DT, en ByN ven con buenos ojos un posible interinato de Héctor Tapia, campeón en el Clausura 2014 y actual jefe de las divisiones inferiores.

En una de las pocas materias en las que el directorio de Blanco y Negro ha podido ponerse de acuerdo en el último tiempo ha sido en la extensión del vínculo con el entrenador. El inicial vencía en diciembre de este año. En el último de enero, una foto del estratega con Aníbal Mosa, ambos sonrientes, oficializó la extensión de la relación hasta el término de 2026. “Junto al presidente Aníbal Mosa, nuestro entrenador firmó su extensión de contrato donde buscará seguir sumando títulos en Colo Colo”, publicó el Cacique en sus cuentas oficiales. El pacto involucraba una mejora sustancial en los ingresos del estratega, quien pasó de ganar US$ 1,6 millones anuales a US$ 2 millones por el mismo período. A esa cifra se le podían agregar bonos por objetivos. En la práctica, el transandino solo es superado por el seleccionador Ricardo Gareca en la escala salarial. El Tigre se lleva US$ 2,7 millones al año por estar en la banca de la Roja.

El actual escenario deportivo, agravado por las consecuencias económicas que producen tanto la eliminación en la Libertadores como las sanciones económicas derivadas de los tristes acontecimientos en el partido ante Fortaleza en el Monumental, cambió absolutamente el panorama. El revés ante Limache, que costó la eliminación en la Copa Chile, terminó transformándose en la gota que rebasó un vaso que nadie se habría imaginado poner debajo de la llave hace algunos meses. “Es muy triste lo que está pasando. La hinchada que tenga paciencia. Vamos a tener que conversar a ver qué decisiones tomamos”, declaró el vicepresidente Eduardo Loyola. La señal de descontento fue tan evidente como potente.

Mosa, en cambio, dejó de lado la cautela. “No lo sé, no creo. Nosotros hicimos un equipo para competir y no se están dando las cosas, pero creemos que el equipo lo va a sacar adelante. Tenemos jugadores y un cuerpo técnico con jerarquía. En estos momentos duros y complicados es donde más tiene que estar unida la institución”, sostuvo después de la caída ante Limache.. "Estoy muy triste. Esto no estaba en nuestros libros, esperábamos otra cosa. Le pido disculpas a la hinchada. Esperamos revertir esta situación, ir a buscar los puntos a Argentina (contra Racing, por la Copa Libertadores), y empezar a dar la pelea por el Campeonato Nacional”, complementó.

Como lo primero no pasó, el tono fue, ahora, más duro. "“Estamos en una situación muy complicada. Debemos tener una conversación con nuestro técnico”, afirmó. “Tenemos que analizarlo, pensarlo fríamente. Ver cuales son los caminos a seguir. Él es una persona que le ha entregado mucho a esta institución. Estamos muy dolidos, es una situación que no esperábamos. Preparamos un año para enfrentar tres competencias y ya estamos fuera en dos de ellas”, evaluó.

“Nos desprestigiamos todos”

Almirón ha sido enfático en establecer que no pretende abandonar el proceso. “No soy de huir, jamás dejaría sola a mi gente, no depende de mí eso“, declaró. Sin embargo, han surgido algunas señales que apuntan a una posible salida. En las últimas horas, por ejemplo, se ha situado al técnico argentino en la órbita del mercado mexicano. Xolos de Tijuana y Chivas de Guadalajara. Versiones periodísticas han apuntado que el estratega agradeció, pero rechazó el ofrecimiento del Rebaño Sagrado. La puerta del Xolos no está plenamente cerrada por una poderosa razón: el vínculo del club con el agente Christian Bragarnik, quien en su momento llevó al DT a la banca del Elche.

Después del revés ante Racing, no quiso referirse a su salida. "No responderé eso, después voy a hablar con los directivos. Es normal que la gente esté dolida y triste, más porque este es un equipo grande. Estamos muy mal, como equipo nos desprestigiamos todos. Nunca me hicieron tantos goles en la Libertadores. El año pasado nos hicieron 16 goles, esto es inexplicable”

"Tengo fuerza para revertir, no me gustan estas derrotas, las sufro, nunca me ha pasado. Ya no depende de mí si me quedo. Me dedico a esto, es mi vida, es lo mismo cuando gano o pierdo. El equipo tiene que cambiar algunas cosas, tiene que seguir estando y al que no le da tiene que ser franco para decirlo, si no están comprometidos al ciento por ciento. Obvio que yo tengo fuerzas para seguir”, insistió.

En Blanco y Negro, en cambio, la aguja empieza a moverse. Un escenario deportivo insostenible puede derivar en una medida concreta: la convocatoria a una reunión extraordinaria del directorio de la concesionaria. “Las decisiones relevantes se adoptan en el directorio. Es posible que se cite a uno en los próximos días”, apuntan a El Deportivo en el seno de la concesionaria.

La naturaleza de la reunión es clave. Una junta extraordinaria solo puede ser convocada para una situación específica. En este caso, la tabla se concentraría en el futuro de Almirón en la banca. Ahí, de hecho, puede producirse un enfrentamiento entre facciones. En los períodos de bonanza, el denominado bloque Vial sacaba pecho por la elección del DT transandino. Ahora, la discusión abordará la factibilidad de asumir una indemnización cercana a los US$ 3 millones, considerando el resto del contrato del adiestrador. Dinero en caja no sobra.

Otro dato clave en ese sentido es que la ordinaria ya está programada para el 28 de mayo. Es decir, sigue la lógica que impera en Blanco y Negro: que sus máximos accionistas se junten los últimos miércoles de cada mes. Eso siempre que no ocurra una situación extrema como la que los albos están viviendo. Justo en el momento más impensado.