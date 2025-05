Los líos que ahogan a Colo Colo en 2025

El año del centenario se está volviendo un trauma para Colo Colo. En lo organizacional, está a la vista: la celebración mutó a conmemoración después de los graves incidentes en el partido ante Fortaleza, que costaron dos vidas. Ni siquiera esa situación trágica, que derivó en duras sanciones para el club albo, sirvió para calmar aguas al interior de la institución: el balance de 2024 fue rechazado y la cuenta regresiva para su corrección -bajo el riesgo de duras penas para la mesa de Aníbal Mosa- está en pleno desarrollo. Hoy, frente a Deportes Limache -equipo que le ganó la semana pasada por la Liga de Primera- el Cacique se juega un partido clave para avanzar a los octavos de final de la Copa Chile.

En lo deportivo, el camino es igual de pedregoso. La paupérrima presentación ante los brasileños en el Arena Castelao arriesga aún más la posibilidad de clasificar en el torneo continental. Los albos son colistas del grupo E, con dos puntos. Para mantener algún grado de ilusión deben ganarle a Racing, en Argentina, y a Atlético Bucaramanga, en Macul. La diferencia de gol (-7) reduce la esperanza. Incluso para la posibilidad de ir a la Copa Sudamericana.

La suma de ambas realidades puede confluir en otra: el descalabro económico. La planilla alba supera los $1.200 millones mensuales. El rendimiento internacional es clave para sostenerla. Al menos dos recaudaciones millonarias (ante argentinos y colombianos) ya no estarán disponibles en 2025, producto de las sanciones que aplicó la Conmebol.

“Ha sido un año muy malo, en todo aspecto”, admitió Esteban Pavez, quien pasó a ser uno de los apuntados por los hinchas, que cuestionan su rol de capitán. La parte más controvertida de su declaración después del desastre en el Arena Castelao fue otra. ”Hoy no resultó bien el esquema y hay que preguntarle al profe”, lanzó.

Arturo Vidal, el del optimismo y las promesas grandilocuentes, mutó al de la autocrítica. “En el primer tiempo regalamos los tres goles. Nos equivocamos muchas veces. Preparamos un partido y no resultó”, dijo en Brasil. Igual terminó cayendo en su discurso habitual. “Queda el campeonato, la Copa Chile, aún tenemos chances de pelear acá. Tenemos dos partidos para pasar en la Libertadores, sino a la Sudamericana. Un equipo que lo hizo tan bien el año pasado no se puede equivocar tanto. Le pido disculpas a la gente, pero a la que va al estadio, no a la que escribe en redes sociales y critica. Les prometo que el Campeonato Nacional será nuestro”, advirtió.

No halla la fórmula

Colo Colo lleva más de cinco meses buscando la fórmula para superar un 2024 exitoso: fue campeón, obtuvo la Supercopa y alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ese el piso para la actual campaña, más aún considerando que se reforzó para ganarlo todo. A estas alturas, los US$ 2 millones que pagó por Salomón Rodríguez, quien se convirtió en uno de los fichajes más caros del club, generan duras críticas. Las hay, también, para el escaso aporte de Tomás Alarcón y Víctor Méndez.

El otro gran precio, Claudio Aquino, exhibe destellos de calidad, pero sigue sin encontrar un lugar en el funcionamiento: por momentos, se le ve pidiendo el balón desesperadamente. Sus compañeros se lo saltan. A veces, por orden de Almirón o por el intento de participar, se carga a la izquierda. Sus cualidades se pierden. Algunos elogian su capacidad para ejecutar saques laterales de largo alcance, pero no se entiende que el mejor volante creativo de Argentina el año pasado, según la prensa de ese país, haya venido a Chile a cambio de $ 83 millones mensuales a mostrar su potencia de brazos. Es más: debe ser uno de los pocos 10 que termina remitiéndose a esa tarea.

La propuesta táctica de Almirón tampoco arroja resultados. En el Arena Castelao, la línea de tres defensores terminó siendo un desastre: permeable por todos lados y con errores infantiles, como el que juntó a Saldivia y Cortés en uno de los bloopers más resonantes del último tiempo. Los carrileros, Mauricio Isla y Lucas Cepeda, no aportaron en ninguna de las facetas. El porteño pierde potencia (e influencia) con el desgaste que implica el repliegue. Y arriba, Javier Correa, el obligado a aprovechar las ocasiones de gol, terminó dilapidando, al menos, dos claras, que cuando menos pudieron aminorar la vergüenza.

No hay riesgo aún

A algunos fanáticos, la paciencia con Almirón parece agotárseles. La dirigencia tendría que pensarlo bien antes de abortar un proceso al que le entregó un fuerte respaldo: la renovación por dos años a cambio de US$ 2 millones por cada uno. “Nosotros tenemos que saber a quién representamos. Ojalá fuera eterna mi estadía aquí, pero sé que en algún momento los ciclos se cumplen, como a todos los jugadores”, deslizó en la antesala de la fulminante caída. “Otra vez me hago responsable de la derrota, como debe ser natural”, dijo después del partido, que calificó como “catastrófico”.

Eso sí, fue claro en descartar una salida. “No, nada de eso, no. Para nada. Fue un partido duro que no nos salió nada”, estableció. Lo que no encontró fue una explicación. “Había errores no forzados porque había espacio para jugar. Errores no forzados terminaban en gol”, resumió.

En Blanco y Negro tampoco se plantean el escenario. Básicamente, porque Almirón demostró su capacidad con largueza en la campaña anterior y todavía le queda margen para enmendar la actual. El respaldo también puede tener una arista económica: en un año en que los golpes han tenido relación directa con los perjuicios a la caja, no hay recursos ni ánimo para gastar una millonada en finiquitos.