Papelón de Colo Colo en Brasil: el Cacique empieza a despedirse de la Libertadores tras ser aplastado por Fortaleza

En cancha, Fortaleza no ganaba desde marzo, en el marco de una campaña bastante discreta. La racha se acabó con una sorprendente holgura, gracias a Colo Colo. Quien iba a pensar que justo en el año del centenario, el campeón chileno sufriría tanto la Copa Libertadores, por razones multifactoriales. Esa fatídica jornada del 10 de abril penará por mucho tiempo en Macul. Desde ese entonces, la ilusión por destacar a nivel continental se fue desvaneciendo. La peor expresión de aquello se vio, desde lo futbolístico, este martes. Una derrota inapelable por 4-0 en Brasil deja en la lona a un equipo al que le aterrizaron todas las expectativas.

Para volver a estar en la pelea por la clasificación, el Cacique necesitaba dar un paso adelante, cuando el contexto ha indicado que su juego no logra convencer (pese a la jerarquía de sus nombres propios). El recuerdo de la visita de 2022 al Arena Castelao era un buen aliciente. Sin embargo, este choque fue diametralmente opuesto.

La previa fue absorbida por asuntos extradeportivos, por la decisión final de Fortaleza de no permitir el ingreso de hinchas visitantes al estadio (considerando la sanción de Conmebol). Lo sucedido el lunes, con el “hotelazo” y los fuegos artificiales que incluso salpicaron a un futbolista (Alan Saldivia), fue el disparador para el cambio de la organización. Todos estos temas dejaron en un segundo plano algo igual de importante: lo mal que está jugando Colo Colo.

Aunque, en algún momento, pareció que Almirón había encontrado el equipo y el dibujo, ha continuado con los cambios. Ante el Leao, dispuso de una línea de tres en el fondo, que se convertía en cinco en el retroceso. La presencia de Erick Wiemberg ocasionaba que Lucas Cepeda tuviera un afán principalmente ofensivo (intercambiando lugares con Claudio Aquino). Mientras Arturo Vidal partió en el eje, soltando a Esteban Pavez, Javier Correa era el único ariete. La confusión hizo frágil a Colo Colo. No se entendía qué quería en la cancha.

El papelón de Colo Colo en Brasil

Los sucesivos cambios de demarcación en los albos (línea tres y cuatro, los intercambios entre Aquino y Cepeda, Vidal y Pavez en el medio) era un signo evidente de que no había conformidad. El ex Wanderers era el único que mostraba un ímpetu distinto, pero solo no puede. Si hay algo para destacar del Cacique 2024 era su fortaleza defensiva (vaya paradoja). Aquello se esfumó. Los goles brasileños son el fiel reflejo.

Minuto 25 y Breno Lopes abrió la cuenta para el local. Tras un pase filtrado, el atacante se sacó con asombrosa facilidad a Saldivia, se perfiló para rematar y fusiló a Brayan Cortés. En esa acción fallaron Pavez, en el pase previo, y el zaguero uruguayo, quedando retratado. Pasaron cinco minutos y llegó el 2-0, mediante Marinho, con un zurdazo bajo tras una acción personal. En esa secuencia, la falla fue de Vidal.

El tercer gol de Fortaleza desnudó la pésima noche colocolina en el nordeste de Brasil. En los 39′, el insoportable Deyverson hizo el gol más fácil, empujando el balón luego de una grosera equivocación de Cortés. Ni el más pesimista era capaz de augurar un primer tiempo tan paupérrimo del campeón chileno.

¿Cómo rearmarse con el resultado tan cuesta arriba? Almirón movió piezas, como el ingreso de Daniel Gutiérrez por un opaco Wiemberg, y más tarde sacó al amonestado Amor, para quedar con cuatro en el fondo y ubicar a Marcos Bolados acompañando a Correa. La visita generó algunas jugadas aisladas, donde el 9 estuvo cerca. Incluso, en los 69′, se anuló un gol a Correa.

Desde lo futbolístico, estaba todo más o menos definido. Fortaleza bajó un cambio y el empuje del Cacique era más por inercia que mediante algún plan. Cortés, quien sufrió en los 45′ iniciales, se afirmó en el complemento y evitó un par de anotaciones más (la diferencia de gol puede ser factor de definición). Para hacer la faena aún más desgraciada, Juan Martín Lucero, quien entró por Deyverson, hizo el 4-0 en los 85′.

Fue una diferencia de cuatro goles y perfectamente pudo ser más amplia. Colo Colo se desfonda en una Copa Libertadores extremadamente acontecida. Está último en su grupo con solo dos puntos y una diferencia de -7. Y la próxima semana está la visita a Racing, que goleó a Bucaramanga en Colombia. Un desastre.

Ficha del partido

Fortaleza: Joao Ricardo; E. Mancuso, B. Kuscevic, G. Mancha, B. Pacheco; L. Sasha (80′, G. Fernández), M. Rossetto (80′, Welison), E. Martínez (64′, T. Pochettino); Marinho, Deyverson (64′, J. M. Lucero) y B. Lopes (71′, Y. Pikachu). DT: J. P. Vojvoda.

Colo Colo: B. Cortés; A. Saldivia, E. Amor (59′, M. Bolados), S. Vegas; M. Isla, E. Pavez (74′, V. Méndez), A. Vidal (79′, V. Pizarro), E. Wiemberg (46’, D. Gutiérrez); C. Aquino (79’, T. Alarcón), L. Cepeda; y J. Correa. DT: J. Almirón.

Goles: 1-0, 25′, Breno Lopes, se saca a Saldivia y luego fusila a Cortés; 2-0, 30′, Marinho, zurdazo tras jugada personal; 3-0, 39′, Deyverson, luego de una grosera falla de Cortés; 4-0, 85′, Lucero, define de zurda frente a Cortés.

Árbitro: J. Valenzuela (VEN). Amonestó a Martínez, Deyverson, Pacheco (F); Amor, Aquino (CC).

Estadio Arena Castelao, Fortaleza. Asistieron 40 mil personas, aprox.