Un error gigantesco y responsabilidad en los tres goles: el desastroso primer tiempo de Brayan Cortés ante Fortaleza.

Colo Colo es goleado por Fortaleza en Brasil. Un tiempo le basta al elenco tricolor para pasar por encima del Cacique. Uno de los elementos más bajos en la escuadra de Jorge Almirón es Brayan Cortés. El guardameta estuvo flojo en los primeros dos tantos y en la tercera anotación tuvo responsabilidad directa.

Primero, no pudo cubrir el primer palo en la conquista de Breno Lopes, que se dio tras un yerro de Esteban Pavez. Eso a los 25 minutos. A los 30′, un tiro no tan esquinado de Marinho no logró ser contenido por el guardameta. Ahí la había perdido Arturo Vidal.

Sin embargo, la jugada más ingrata para el iquiqueño fue a los 39′, cuando calculó mal el bote tras un cabezazo complicado de Marinho y la pelota le pasó por encima. De inmediato arremetió Deyverson y marcó el tercer tanto de la jornada. Una que ha sido para el olvido en el equipo chileno.

La actuación del golero se da justo en la semana en que Almirón nuevamente depositó su confianza en él. La temporada del arquero ha sido irregular. Y se da justo después de su polémica pretemporada, ya que a fines de 2024 salió del Cacique y manifestó públicamente su intención de jugar en el extranjero. Fue la imposibilidad de fichar en otro país lo que llevó de vuelta a Macul. Ahora ha perdido la titularidad en dos ocasiones ante Fernando de Paul

Sin embargo, ya ante Limache había reaparecido el nortino, con una buena actuación. Contrario a lo vivido ante Fortaleza.