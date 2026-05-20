Arrau, día 1: nuevo ministro desembarca en Seguridad y se lleva del MOP a su núcleo de asesores del Ñuble

Este martes la agenda del entonces ministro de Obras Públicas Martín Arrau (Republicano) tenía anotado un viaje al norte para revisar en terreno los avances de las obras de las zanjas. El plan era que a las cinco de la mañana del miércoles, partía en un avión rumbo a la frontera, pero ese mismo martes, después de almuerzo, Arrau informó a su gabinete que el viaje se cancelaba. Lo hizo sin dar ningún motivo.

La cancelación de su vuelo generó ruido imediato en su cartera y sus asesores rápidamente se dieron cuenta que algo estaba pasando. El ruido por un ajuste de gabinete era inminente y en el MOP sabían que Arrau era el candidato predilecto del Presidente José Antonio Kast para asumir cualquier ministerio.

Horas después de dicha cancelación, el misterio se resolvió. Kast nombró al exintendente del Ñuble y exconvencional, como nuevo ministro de Seguridad, en reemplazo de la exfiscal Trinidad Steinert. Con esa señal Kast optaba por un funcionario de su extrema confianza, del tronco más original de los republicanos, para tomar la posta del ministerio más relevante del gobierno. Además en el mundo republicano la elección de Arrau no fue una sorpresa. Cuando Kast tenía que armar su primer gabinete, en tiempos de la Oficina del Presidente Electo (OPE), el exconvencional fue de los nombres que estuvo desde el inicio como posible candidato.

FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Así fue como sin darle muchas vueltas, Arrau se cambió el traje del MOP para lanzarse al mundo de la seguridad pública. De esa manera partió su miércoles instalado en nuevas dependencias. Antes de las 8 de la mañana de este miércoles, el nuevo ministro arribó a Teatinos 220, ubicación donde se encuentra el Ministerio de Seguridad.

El primer día de Arrau como jefe de dicha cartera comenzó con una reunión con su equipo de confianza del MOP, un selecto listado de asesores que acompañan al ingeniero desde que era intendente en Ñuble durante la administración del expresidente Sebastián Piñera.

Dicho grupo fue llegando uno por uno hasta su despacho para conversar con Arrau. Conocedores de dicho encuentro afirman que el objetivo de la citación de Arrau a ese grupo más cercano de colaboradores era plantearles que asumieran diferentes cargos al interior de la nueva cartera que encabezaría.

El equipo de confianza

Los nueve asesores -ahora exfuncionarios del MOP- que arribaron a Seguridad junto con Arrau, donde aún no se conoce los cargos que ocuparán, están encabezados por el jefe de gabinete de Arrau en Obras Públicas, el abogado Javier Parra.

Así como también llegó a Seguridad, Carlos Ávila, quien hasta ahora se desempeñaba como coordinador de asesores y Cristóbal García, coordinador político. A ese grupo, además, se sumaron quienes en el MOP se desarrollaban como asesores territoriales, Tomás Yáñez y Felipe Neira.

De la misma forma, también se pasaron de una cartera a otra, el hasta ahora asesor de Proyectos Prioritarios, Pablo Schultz y Loreto Valenzuela, encargada de compliance en Obras Públicas.

El resto de funcionarios de confianza de Arrau que llegaron desde el MOP, es el equipo de comunicaciones, el que está encabezado por Guido Focacci e integrado también por el community manager Benjamín Durán.

Las primeras reuniones de Arrau

Tras asumir la noche de este martes, a través de redes sociales y siguiendo la línea de lo afirmado en La Moneda, Arrau destacó que “la seguridad no es una política más, es el rol primerio del Estado”. En ese sentido, también afirmó que “el Presidente me ha pedido que ponga mi experiencia en gestión, coordinación de instituciones del Estado y múltiples recorridos por el país, al servicio de una sola tarea: recuperar seguridad para Chile. Esa será mi única misión desde este momento“.

Un lineamiento que también repitió durante la primera mañana a cargo del Ministerio de Seguridad. Según dio cuenta dicha cartera, tras la reunión con su equipo de asesores, Arrau se reunió con los subsecretarios que integran el ministerio, el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joaunnet y la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.

Primera reunión de trabajo junto a los subsecretarios Ana Victoria Quintana, de Prevención del Delito, y Andrés Jouannet, de Seguridad Pública.



La seguridad exige sentido de urgencia, coordinación y foco en lo esencial. Desde el primer día estamos trabajando para ordenar… pic.twitter.com/oD5ix0cvAh — Martín Arrau GH. (@martinarrau) May 20, 2026

El encuentro quedó fue informado a través de X destacando que “desde el primer día estamos trabajando para ordenar prioridades y avanzar en respuestas firmes“.

Más avanzada la mañana, el nuevo ministro de Seguridad también se reunió con los jefes de las policías. En primer lugar, fue el turno del general director de Carabineros, Marcelo Araya, con quien se destacó que el encuentro tenía por objetivo “escuchar la realidad operativa de una institución esencial en la primera línea de la seguridad”.

Posteriormente fue el turno del director general de Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, con quien Arrau se reunió pasadas las 10 de la mañana. Durante la tarde, además, el nuevo ministro también se reunió con el director de Gendarmería, Rubén Pérez.

El ministro Arrau visitrá próximamente la Fiscalía Nacional para mantener su primera reunión con el Ministerio Público, luego de que las relaciones con el ente persecutor quedaran tensionadas tras el paso de Steinert. Para dicho encuentro aún no existe fecha ni hora determinada.