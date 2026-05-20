¿Por qué la ministra Ximena Lincolao no salió del gobierno?

La ausencia de la ministra Ximena Lincolao de una sesión especial de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados realizada este miércoles terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión para el gobierno de José Antonio Kast y, al mismo tiempo, para muchos que conocen de la interna del Ejecutivo refleja uno de los motivos por los que la secretaria de Estado salió indemne del cambio de gabinete efectuado la noche de este martes.

La titular de Ciencia no asistió a la citación parlamentaria debido a una solicitud de día administrativo para un viaje personal al extranjero, situación que se leyó como un episodio políticamente incómodo, justo cuando el Ejecutivo intentaba cerrar el complejo capítulo del primer cambio de gabinete. El problema no fue únicamente la ausencia formal ante los diputados, sino el momento político en que esta ocurrió, en una semana marcada por cuestionamientos a su gestión, reuniones no registradas en la ley de Lobby y críticas internas.

En Palacio reconocen que la ausencia de este miércoles no ayudó. De hecho, distintas fuentes coinciden en que el nombre de Lincolao estuvo sobre la mesa durante las conversaciones previas al ajuste ministerial que terminó con las salidas de Sedini y Steinert. Su permanencia, sin embargo, respondió a una combinación de factores políticos y personales que terminaron inclinando la balanza a su favor.

En esa discusión jugó un factor decisivo: según una fuente de Palacio es la relación de la ministra con el Presidente Kast. En el oficialismo describen a Lincolao como una apuesta especialmente personal del Mandatario. Su llegada al gabinete no sólo respondió a credenciales técnicas vinculadas al mundo tecnológico, sino también a una afinidad construida previamente con el hoy Jefe de Estado. Por eso, explican en el sector, el umbral de tolerancia hacia ella es mayor al aplicado a otros ministros.

Ese vínculo fue clave para que finalmente sobreviviera al ajuste. De hecho, altos dirigentes del oficialismo reconocen que removerla en este momento habría sido leído como una validación implícita de las críticas que viene acumulando desde hace semanas, especialmente tras las controversias por reuniones no registradas con representantes ligados a empresas tecnológicas y por cuestionamientos a su manejo, que ahora incluyen este viaje fuera de Chile en medio de esas críticas.

Según distintas versiones recogidas por este medio, Lincolao habría pedido el día administrativo para asistir a un matrimonio en México y posteriormente visitar a su familia en Estados Unidos, país donde continúan viviendo parte importante de sus cercanos.

Otro de los factores que, señalan otros entendidos jugó para mantenerla en el cargo fue el cálculo comunicacional del gobierno. En el entorno presidencial existía preocupación por el efecto político que podía generar remover simultáneamente a tres ministras mujeres en el primer ajuste del mandato. Algunos en el círculo del Mandatario advirtieron que aquello podía abrir un flanco innecesario para un gobierno que ya enfrentaba críticas por el tono confrontacional de sus primeras semanas y por el diseño de su equipo ministerial.

Al mismo tiempo, a diferencia de otras autoridades cuestionadas, las mismas fuentes consideran que Lincolao podría volver a tener un perfil público más bajo y de menor exposición mediática. Esa condición llevó a algunos personeros a sostener que aún existe margen para “replegarla”, reducir sus apariciones públicas y evitar que siga concentrando controversias. La evaluación interna es que, aunque debilitada, todavía puede mantenerse si se limita su protagonismo político.

En el entorno gubernamental también identifican al ministro Alvarado como uno de los principales impulsores de los cambios ministeriales y, al mismo tiempo, una de las voces más críticas respecto de la continuidad de Lincolao. Según afirman, el ahora biministro de Interior y Segegob empujó una revisión más profunda del gabinete y ha planteado reparos sobre el costo político que estaba comenzando a representar la titular de Ciencia.

Pese a ello, Kast optó por mantenerla. No obstante, en La Moneda varios interpretan la decisión como una prórroga, más que como una ratificación definitiva. De hecho, conocedores de esa interna recuerdan que la propia ministra, en sus acercamientos iniciales antes de aceptar el llamado de Kast, habría acordado con él permanecer al menos un año en el cargo, considerando que su núcleo familiar, incluído su hijo, continúa en Estados Unidos. Ese entendimiento previo es conocido por parte del gobierno y, aunque es revisable, hoy vuelve a mencionarse como un antecedente relevante al momento de proyectar su continuidad.

Lo que sí admiten en Palacio es que el margen para Lincolao se estrechó. Y aunque esta vez evitaron su salida, en el oficialismo no pocos dan por hecho que la discusión sobre su continuidad quedó simplemente postergada.

Sobre todo considerando que sigue sumando reparos. Este miércoles en el Congreso la inasistencia fue comentada como una señal de “desconexión” respecto de la contingencia política. La diputada Gael Yeomans (FA) criticó que “esta es la tercera sesión en que la ministra no asiste”, mientras Daniela Serrano (PC) afirmó que “las respuestas siguen pendientes”. El presidente de la comisión, Daniel Manouchehri (PS), anunció que buscará contactarla para fijar una nueva fecha y destrabar las explicaciones por recortes, Ley de Lobby y la salida de Rafael Araos.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El propio Araos, también citado a la comisión, tampoco llegó, ya que cercanos afirman que nunca le habría llegado la invitación formal al encuentro. Quienes sí estuvieron presentes fueron representantes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), exponiendo la preocupación de trabajadores y trabajadoras al interior del Ministerio de Ciencia.