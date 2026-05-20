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    Irán sostiene de que Estados Unidos “busca empezar una nueva guerra” a pesar de mantener la “presión política y económica”

    El presidente del Parlamento de Irán sostuvo que "los movimientos del enemigo muestran que de forma paralela a su presión económica y política no ha dejado de lado sus objetivos militares".

    Por 
    Europa Press

    Las autoridades de Irán han alertado este miércoles de que el Gobierno estadounidense está “buscando empezar una nueva guerra” a pesar de que mantiene su “presión política y económica” en la zona, al tiempo que han asegurado que el país “está preparado” para una nueva ofensiva en caso de que esta se produzca.

    El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha indicado que “las maniobras del enemigo, tanto públicas como privadas, muestran que a pesar de la presión no ha abandonado sus objetivos militares y está esperando para lanzar una nueva guerra”, según informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias Tasnim.

    “Hemos podido presenciar un alto el fuego en el frente militar durante casi un mes, pero los movimientos del enemigo muestran que de forma paralela a su presión económica y política no ha dejado de lado sus objetivos militares”, ha aclarado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Irán “debe reforzar sus capacidades para dar una respuesta contundente a cualquier nuevo ataque que se produzca”.

    Asimismo, ha expresado que “Irán nunca cederá ante la intimidación”, incluso si Washington “sigue buscando la capitulación de la nación iraní”.

    El ejército de Israel en “alerta máxima”

    Por su parte, el Ejército israelí ha dicho estar en “alerta máxima” ante “nuevas amenazas” entre Teherán y Washington, que siguen sin llegar a un acuerdo, aunque ha asegurado que ha logrado “debilitar a Irán y a todo su sistema de apoyo de una forma sistemática y metódica”.

    El jefe de las Fuerzas Armadas, Eyal Zamir, ha indicado durante un encuentro con los principales comandantes israelíes de que las fuerzas del país están “preparadas para cualquier tipo de acontecimiento”, según un comunicado.

    La tensión sigue aumentando a pesar de que Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo. Las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, la capital paquistaní, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

    El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación paquistaní.

    Más sobre:IránEstadps UnidosGuerraAlto alf uego

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