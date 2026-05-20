“Alguien de dentro”: Un informe revela un supuesto plan estadounidense-israelí para instalar al expresidente Ahmadinejad tras el ataque de Jamenei

El expresidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, anuncia su candidatura para las elecciones del 28 de junio. Foto: Archivo

Un informe del diario The New York Times, que cita a funcionarios estadounidenses, afirma que entre los primeros objetivos de la guerra contra Irán se encontraban conversaciones sobre posibles escenarios de reestructuración política que involucraban al expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, conocido por sus posturas de línea dura, antiisraelíes y antiestadounidenses. Durante su mandato como presidente, de 2005 a 2013, fue conocido por sus llamados a “borrar a Israel del mapa”.

Según funcionarios anónimos familiarizados con la planificación, el informe sugiere que Israel exploró la posibilidad de posicionar a Ahmadinejad como una figura clave en un posible acuerdo de liderazgo tras el conflicto.

De hecho, el Times revela que el presidente Donald Trump comentó públicamente que lo mejor sería que “alguien de dentro” de Irán tomara el control del país.

The Iran War "strategy" looks even crazier: The @nytimes reports that the US plan was to put Mahmoud Ahmadinejad in as leader -- yes, the same Ahmadinejad who was both extremist and a bit crazy. I interviewed Ahmadinejad when he was Iran's president and can't imagine the why the… — Nicholas Kristof (@NickKristof) May 19, 2026

Pero el audaz plan, sobre el cual Ahmadinejad había sido consultado, rápidamente fracasó, según los funcionarios estadounidenses que fueron informados al respecto. Algunos de ellos se mostraron escépticos, en particular sobre la viabilidad de reinstaurar al expresidente en el poder.

Que responsables estadounidenses e israelíes contemplaran a Ahmadinejad, presuntamente, como posible líder de un nuevo gobierno en Irán es otra prueba de que la guerra de febrero se inició con la esperanza de instalar en Teherán una dirección más dócil. Todo ello pese a que Trump y los miembros de su gabinete han afirmado que los objetivos de la guerra se centraban de forma limitada en destruir las capacidades nucleares, misilísticas y militares de Irán.

“Desde el principio, el presidente Trump fue claro respecto a sus objetivos para la Operación Furia Épica: destruir los misiles balísticos de Irán, desmantelar sus instalaciones de producción, hundir su armada y debilitar a sus aliados”, declaró Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, en respuesta a una solicitud de comentarios sobre el plan de cambio de régimen y Ahmadinejad.

Durante los primeros días de la guerra, funcionarios estadounidenses hablaron sobre los planes elaborados con Israel para identificar a un líder pragmático que pudiera tomar el control del país. Los funcionarios insistieron en que existía información de inteligencia que indicaba que algunos miembros del régimen iraní estarían dispuestos a colaborar con Estados Unidos, aunque no se les pudiera calificar de “moderados”.

Israel and the U.S. reportedly explored a plan to replace Iran’s leadership with former president Mahmoud Ahmadinejad after the killing of Ali Khamenei during the war with Iran.



According to unnamed U.S. officials, Israel struck Ahmadinejad’s home in Tehran in an attempt to… pic.twitter.com/EnwNxAbSNW — Clash Report (@clashreport) May 20, 2026

En los últimos años, Ahmadinejad se había enfrentado a los líderes del régimen, acusándolos de corrupción, y circularon rumores sobre su lealtad. Fue inhabilitado para participar en numerosas elecciones presidenciales, sus asesores fueron arrestados y sus movimientos se vieron cada vez más restringidos a su domicilio en el barrio de Narmak, al este de Teherán, recuerda el periódico.

Para la Casa Blanca, Ahmadinejad no era un “moderado”, sino un “pragmático conveniente” capaz de gestionar la compleja estructura política y militar del país tras un colapso del sistema.

En 2019, en una entrevista con The New York Times, Ahmadinejad elogió a Donald Trump y pidió un restablecimiento de las relaciones entre Irán y Estados Unidos.

Ahmadinejad afirmó: “El señor Trump es un hombre de acción. Es un empresario y, por tanto, tiene la capacidad de calcular costos y beneficios y de tomar decisiones. Nosotros le decimos: calculemos los costos y beneficios a largo plazo de las dos naciones y no seamos cortoplacistas”.

Israel considered installing former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad as ruler during the early days of the US-Israeli war on the countryhttps://t.co/3dXRz1RYhT — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 20, 2026

Personas del entorno de Ahmadinejad han sido acusadas de mantener vínculos excesivamente estrechos con Occidente o incluso de espiar para Israel. Esfandiar Rahim Mashaei, exjefe de gabinete de Ahmadinejad, fue juzgado en 2018 y el juez del caso planteó públicamente preguntas sobre sus contactos con los servicios de inteligencia británicos e israelíes.

En los últimos años, los viajes de Ahmadinejad al extranjero también alimentaron las especulaciones. En 2023 viajó a Guatemala y en 2024 y 2025 estuvo en Hungría, países ambos que mantienen estrechas relaciones con Israel. Durante su estancia en Hungría, Ahmadinejad pronunció un discurso en una universidad vinculada a Viktor Orbán, el entonces primer ministro húngaro.

Este regresó de Budapest solo unos días antes del inicio de la guerra de 12 días del verano de 2025 y de los ataques israelíes contra Irán. Cuando estalló la guerra, su presencia pública fue muy limitada y solo difundió unos pocos comunicados en las redes sociales. Su relativo silencio sobre la guerra con un país al que durante mucho tiempo había considerado el principal enemigo de Irán llamó la atención de muchos usuarios iraníes en redes sociales.

“Operación de fuga”

El primer día de la guerra, los ataques israelíes acabaron con la vida del ayatola Alí Jamenei, líder supremo de Irán. El ataque contra el complejo del líder supremo en el centro de Teherán también interrumpió una reunión de funcionarios iraníes, matando a algunos que la Casa Blanca había identificado como “más dispuestos” a negociar un cambio de gobierno que sus superiores.

On the first day of the Iran War, the Israeli Air Force carried out a strike on the Tehran home of Mahmoud Ahmadinejad, the former president of Iran known for his hard-line, anti-Israel and anti-American views, which was designed to free him from house arrest and place him in a… pic.twitter.com/rGp70GFAUu — OSINTdefender (@sentdefender) May 20, 2026

En aquel momento, los medios iraníes informaron inicialmente que Ahmadinejad había muerto en el ataque contra su casa.

Pero un artículo publicado en marzo en The Atlantic, citando a colaboradores anónimos de Ahmadinejad, afirmaba que el expresidente había sido liberado del confinamiento gubernamental tras el ataque a su domicilio, que el artículo describía como “en efecto, una operación de fuga”.

Tras la publicación de dicho artículo, un colaborador de Ahmadinejad confirmó a The New York Times que este consideraba el ataque como un intento de liberarlo. El colaborador declaró que los estadounidenses veían en el expresidente a alguien capaz de liderar Irán y de gestionar “la situación política, social y militar del país” y de “desempeñar un papel muy importante” en un futuro gobierno.

El plan para empoderarlo comenzó con una acción de fuerza el primer día de la guerra: La Fuerza Aérea de Israel bombardeó el puesto de control de la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) que custodiaba la residencia de Ahmadinejad.

OMG!



While Reza Pahlavi was pushing the US to bomb Iran, Trump and Pahlavi's main sponsor - Israel - had already planned to install someone else in Iran.



None other than Mahmoud Ahmadinejad!https://t.co/ksC1t90n9g — Trita Parsi (@tparsi) May 20, 2026

Supuestamente, el ataque formaba parte de una operación más amplia destinada a desestabilizar su seguridad y propiciar su posible liberación.

Según los informes, la operación se centró en un puesto de control cerca de la entrada a la calle donde reside, en lugar de causar daños estructurales significativos a la vivienda.

Con paradero desconocido

Pero Ahmadinejad resultó herido el primer día de la guerra por un ataque israelí contra su casa en Teherán, cuyo objetivo era liberarlo del arresto domiciliario, según informaron funcionarios estadounidenses y un colaborador del expresidente iraní. Sobrevivió al ataque, pero tras el incidente se desilusionó con el plan de cambio de régimen, indicó el Times.

Desde entonces no se le ha visto en público y se desconoce su paradero y estado de salud actuales.

The outlandish Trump-Netanyahu plan for regime change in Iran included installing a former Iranian president who was notorious for having declared that there was not a single gay person in Iran and his denial of the Holocaust. https://t.co/e5BRPbE8Oz — Kenneth Roth (@KenRoth) May 20, 2026

A pesar del supuesto revés, el director del Mossad (la agencia nacional de inteligencia y operaciones encubiertas de Israel), David Barnea, supuestamente dijo a sus colaboradores que el plan “tenía muchas posibilidades de éxito” si los acontecimientos se hubieran desarrollado según lo previsto.

Las fuentes indican que Donald Trump estaba motivado por el éxito de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y la posterior colaboración de su reemplazo interino con Washington. El gobierno estadounidense veía en este “modelo” una hoja de ruta para Irán, esperando que Ahmadinejad actuara de forma similar a figuras que tomaron el poder en Venezuela tras la intervención.

A comienzos de marzo, un colaborador cercano de Ahmadinejad dijo a la agencia Anadolu que el expresidente iraní estaba vivo.

“Estoy en contacto con él. Todo está bien”, dijo el asesor, quien habló bajo condición de anonimato.

“Un edificio relacionado con su equipo de seguridad fue atacado. Tres de sus guardaespaldas, miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, murieron. Su residencia no sufrió daños y no fue atacada, ya que se encontraba a menos de 100 metros del edificio”, añadió la fuente.