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    Balladares y presiones por cambio de gabinete: “La lealtad hacía un gobierno implica decir cuando hay algo que no se está haciendo bien”

    La senadora y presidenta de RN enfatizó que el Presidente tomó "una decisión difícil" y que "ha demostrado liderazgo". Además, señaló que la evaluación al interior del Ejecutivo pudo estar relacionada a que "había mucho ruido sobre las ministras".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, abordó este miércoles el cambio de gabinete anunciado por el Presidente José Antonio Kast, que marcó las salidas de las ministras Trinidad Steinert y Mara Sedini.

    En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, la parlamentaria señaló que quedó “con una buena sensación, de que el Presidente tomó una decisión difícil”.

    En ese sentido, la senadora consideró que el mandatario “lograba visualizar que estas dos carteras, además de los temas de fondo, había mucho ruido sobre las ministras, ruido más allá de lo netamente parte del trabajo de los ministerios, y creo que eso también había complicado la gestión de ellas”.

    “Ahí el Presidente, en el fondo, evalúa y creo que si hay un punto esencial en que tenemos pronto la cuenta pública. Lo habíamos hablado con él, una cuenta pública donde creo que tiene que marcar un cierre de la instalación de gobierno y empezar a mirar esto en la proyección de los próximos años”, añadió Balladares.

    Siguiendo con el mismo tema, la senadora también fue consultada respecto a si finalmente habría existido un error en el diseño inicial de La Moneda con estos cambios y si faltó tener en consideración el factor comunicacional para nombrar en particular a Trinidad Steinert.

    “Yo creo que hoy día el cambio de gabinete muestra que claramente no se cumplieron los objetivos esperados por el Presidente y por el gobierno”, respondió sobre la situación de la ministra de Seguridad.

    Por otro lado, la senadora también fue consultada respecto a las discusiones al interior del oficialismo, las críticas que se han generado respecto al partido que es “más leal” al gobierno y las conversaciones frente a un eventual cambio en los ministerios.

    Yo creo que la lealtad hacía un gobierno también implica decir cuando hay algo que no se está haciendo bien. Lo dijimos, lo conversamos, se trabajó en distintas instancias, tanto en privado como también en reconocer públicamente cuando hay cuestiones que no están logrando los objetivos trazados”, enfatizó al respecto.

    “Yo creo que el Presidente ha sido muy valiente en tomar una decisión cuando ya veía que existían estas dos áreas que no estaban cumpliendo con los distintos espacios, con el distinto trabajo que tenía cada una de las ministras que hacer”, añadió Balladares.

    Revisa la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.

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    Más sobre:Desde La RedacciónDLRAndrea BalladaresCambio de gabineteTrinidad SteinertMara Sedini

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