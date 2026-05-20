Los bancos alertan por subsidio a la tasa de créditos hipotecarios: “Está a pocos días de terminarse”

Ad portas de agotar los cupos se encuentra el subsidio a la tasa para créditos hipotecarios para la compra de viviendas nuevas.

La ley impulsada por el gobierno pasado de Gabriel Boric estableció un subsidio de 60 puntos bases a la tasa de interés para créditos hipotecarios para adquirir viviendas por hasta UF4.000. Pero el beneficio contaba con 50 mil cupos que tenían un plazo para agotarse de dos años. A un año de su implementación, sólo quedan cinco mil cupos.

Este miércoles, en el marco de un seminario organizado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), donde se presentó el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central, el presidente del gremio bancario advirtió que quedan pocos días para agotar los cupos.

En la instancia, el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, preguntó a la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, si considera que “¿estamos ante el inicio de una recuperación sostenida del ciclo del crédito, o más bien ante una estabilización en niveles bajos? ¿Cómo afecta el fin del subsidio al crédito hipotecario a esta evaluación?”

Ante la pregunta, Costa respondió que “estamos en un ciclo de crédito que ha sido prolongado y que en los últimos ya ocho o nueve meses, ha tenido un comportamiento algo mejor. ¿Es eso un ciclo consolidado? No vemos por el lado de la demanda un cambio".

En esa línea, explicó que “tenemos una reducción por el lado de la demanda. Cuando uno analiza las mismas proyecciones del sistema y la capacidad de crédito que hay a través del capital disponible en la banca hoy día, no vemos una restricción”

“Por lo tanto, creo que hoy día lo más importante es que por el lado de la demanda tengamos una activación para el crédito”.

José Manuel Mena complementó al sostener que “la ley permitió 50.000 unidades para el subsidio del hipotecario, el cual está a pocos días de terminarse”.

Según la última información disponible, con cierre estadístico al 8 de mayo, se han recibido 82.681 solicitudes elegibles para optar al subsidio de la tasa hipotecaria.

De dicha cifra se han aprobado 45.809 solicitudes, equivalente a MM$4.820.401 (US$5.350 millones), es decir que solo restan 4.191 cupos.

Al cierre estadístico, existían 27.041 solicitudes en evaluación por un total de MM$2.502.271 (US$2.777 millones).

Según cálculos de la industria, los 50.000 cupos para el susidio podrían agotarse en un plazo que va de dos semanas a un mes.

José Manuel Mena explicó que las “solicitudes recibidas exceden 3 o 4 veces” la oferta. “Estamos a punto de llegar a un momento en el cual es necesario hacer una evaluación”, apuntó.

A su juicio, esta “ha sido la política más exitosa que se pudo haber planteado porque, en ocho meses, se está terminando el cupo para una política diseñada para dos años”.

A inicios de mayo, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, había asegurado que buscarían ampliar la medida.

“Obviamente lo vamos a extender. Es un subsidio que vamos a potenciar. Vamos a extenderlo a 100.000. En el gobierno del Presidente Kast está en nuestro programa de gobierno. Ha sido un subsidio muy exitoso. Y, además, vamos a anunciar novedades pronto respecto a los subsidios: subsidio a la tasa, al Fogaes, pero respecto al subsidio tradicional, también vienen novedades que permitan ampliar el acceso a las clases medias que hoy día no pueden tener su vivienda”, declaró Poduje a inicios de mayo.