SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Las primeras horas de Arrau al mando del Ministerio de Seguridad

    La jornada debut del ahora líder de Seguridad ha sido destinada para reuniones con diferentes actores. Así lo consignó el mismo ministro a través de sus redes sociales.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    La tarde de este martes, a casi dos semanas de la primera cuenta pública del gobierno, el Presidente José Antonio Kast hizo su primer cambio de gabinete.

    A 69 días de asumir en La Moneda, el Jefe de Estado tuvo que ceder a mover piezas del tablero original presentado el 11 de marzo, llevándose de esta manera la “medalla” del ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia.

    En resumen, los enroques fueron tres: Mara Sedini dejó la Segegob, que ahora quedó en manos del también ministro del Interior, Claudio Alvarado. Trinidad Steinert fue removida de Seguridad, en su lugar asumió Martín Arrau, el extitular del Ministerio de Obras Públicas. Y, el MOP quedó a cargo de Louis de Grange, también ministro de Transportes.

    Con este nuevo diseño, las miradas ahora estarán puestas en estos nombres. De hecho, Arrau -nuevo hombre fuerte del gobierno, cercano a Kast- ya está siendo blanco de críticas.

    Los comentarios de la oposición apuntan a que no tiene experiencia en seguridad.

    Como sea, el ministro no ha respondido aún a esos reparos, pero sí ya ha difundido sus primeras horas al mando de una de las carteras prioritarias del gobierno.

    Su jornada ha sido destinada para reuniones con diferentes actores. Así lo consignó el mismo ministro a través de sus redes sociales.

    Una de sus citas fue con los subsecretarios de su repartición: Ana Victoria Quintana de Prevención del Delito y Andrés Jouannet de Seguridad Pública.

    Además de publicar una foto con sus subsecretarios, el ahora líder de Seguridad escribió un breve mensaje sobre su nuevo rol. “La seguridad exige sentido de urgencia, coordinación y foco en lo esencial. Desde el primer día estamos trabajando para ordenar prioridades y avanzar en respuestas firmes frente al crimen, el narcotráfico y la violencia. Recuperar la seguridad para las familias chilenas es una tarea país, y la asumimos con decisión y responsabilidad”, se lee en X.

    Los otros encuentros fueron con los mandamás de las policías: el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

    Tal como lo hizo antes, acompañó las fotos de las reuniones con una declaración.

    “Carabineros cumple un rol irremplazable en la presencia del Estado en calles, barrios, rutas y zonas rurales. Ahí donde las familias necesitan prevención, orden y respuesta oportuna. Tal como nos mandató el Presidente José Antonio Kast, trabajaremos con urgencia, coordinación y respaldo a nuestras policías para recuperar la seguridad de Chile”, escribió sobre la junta con Araya.

    “Recuperar la seguridad exige presencia, pero también inteligencia, investigación y capacidad del Estado para desarticular a las bandas que intentan instalar el miedo en nuestros barrios”, tuiteó sobre la reunión con Cerna.

    Más sobre:SeguridadMartín ArrauCarabinerosJosé Antonio KastCambio de gabinete

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una película “con mentalidad televisiva” y Pedro Pascal: las claves de The Mandalorian y Grogu

    Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence

    Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”

    Presidente de la Abif llama a cuidar la competitividad de la banca tras decisión del BC de aumentar requerimiento de capital

    Irán sostiene de que Estados Unidos “busca empezar una nueva guerra” a pesar de mantener la “presión política y económica”

    Proyecto de salario mínimo queda para junio: Cámara de Diputados posterga votación y desata la crítica de la CUT

    Lo más leído

    1.
    García Ruminot defiende nombramiento de Arrau en Seguridad Pública y descarta que informe de Contraloría influyera en salida de Steinert

    García Ruminot defiende nombramiento de Arrau en Seguridad Pública y descarta que informe de Contraloría influyera en salida de Steinert

    2.
    Rechazo DC y libertad de acción del PDG obligan al gobierno a extremar disciplina para aprobar megaproyecto

    Rechazo DC y libertad de acción del PDG obligan al gobierno a extremar disciplina para aprobar megaproyecto

    3.
    Kast realiza su primer cambio de gabinete: “No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”

    Kast realiza su primer cambio de gabinete: “No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”

    4.
    “Pedimos que si se cita a los ministros, se les deje presentar como corresponde”: Sedini por criticada exposición de Steinert en el Congreso

    “Pedimos que si se cita a los ministros, se les deje presentar como corresponde”: Sedini por criticada exposición de Steinert en el Congreso

    5.
    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer

    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Friburgo vs. Aston Villa por la final de la Europa League

    Dónde y a qué hora ver a Friburgo vs. Aston Villa por la final de la Europa League

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jesse & Joy en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jesse & Joy en Chile: estos son los precios

    Las primeras horas de Arrau al mando del Ministerio de Seguridad
    Chile

    Las primeras horas de Arrau al mando del Ministerio de Seguridad

    Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence

    Oposición realiza masiva reserva de constitucionalidad tras aprobación en la megarreforma de invariabilidad tributaria por 25 años

    Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”
    Negocios

    Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”

    Presidente de la Abif llama a cuidar la competitividad de la banca tras decisión del BC de aumentar requerimiento de capital

    Proyecto de salario mínimo queda para junio: Cámara de Diputados posterga votación y desata la crítica de la CUT

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google
    Tendencias

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    Parcialmente nublado: así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico

    Qué tan saludable es la avena, según la evidencia científica

    El drástico juicio de Gonzalo Jara al entorno de Arturo Vidal: “Hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí”
    El Deportivo

    El drástico juicio de Gonzalo Jara al entorno de Arturo Vidal: “Hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí”

    ¿Jugará el Mundial? Barcelona y España acuerdan una nueva fecha para el regreso de Lamine Yamal

    “Rueda de auxilio y oportunista”: la prensa argentina llena de elogios a Vicente Pizarro tras triunfo de Rosario Central

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada
    Tecnología

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Una película “con mentalidad televisiva” y Pedro Pascal: las claves de The Mandalorian y Grogu
    Cultura y entretención

    Una película “con mentalidad televisiva” y Pedro Pascal: las claves de The Mandalorian y Grogu

    Netflix anuncia las fechas de cierre para “Cien años de soledad”: mira el adelanto aquí

    Kidd Voodoo sorprende como invitado en la segunda noche de Mon Laferte en el Movistar

    Irán sostiene de que Estados Unidos “busca empezar una nueva guerra” a pesar de mantener la “presión política y económica”
    Mundo

    Irán sostiene de que Estados Unidos “busca empezar una nueva guerra” a pesar de mantener la “presión política y económica”

    Francia califica de “inadmisible” el trato a los detenidos de la flotilla y convoca al embajador israelí

    “Alguien de dentro”: Un informe revela un supuesto plan estadounidense-israelí para instalar al expresidente Ahmadinejad tras el ataque de Jamenei

    Galletas de vainilla y chocolate
    Paula

    Galletas de vainilla y chocolate

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza

    La fiesta eterna de ABBA