Las primeras horas de Arrau al mando del Ministerio de Seguridad

La tarde de este martes, a casi dos semanas de la primera cuenta pública del gobierno, el Presidente José Antonio Kast hizo su primer cambio de gabinete.

A 69 días de asumir en La Moneda, el Jefe de Estado tuvo que ceder a mover piezas del tablero original presentado el 11 de marzo, llevándose de esta manera la “medalla” del ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia.

En resumen, los enroques fueron tres: Mara Sedini dejó la Segegob, que ahora quedó en manos del también ministro del Interior, Claudio Alvarado. Trinidad Steinert fue removida de Seguridad, en su lugar asumió Martín Arrau, el extitular del Ministerio de Obras Públicas. Y, el MOP quedó a cargo de Louis de Grange, también ministro de Transportes.

Con este nuevo diseño, las miradas ahora estarán puestas en estos nombres. De hecho, Arrau -nuevo hombre fuerte del gobierno, cercano a Kast- ya está siendo blanco de críticas.

Los comentarios de la oposición apuntan a que no tiene experiencia en seguridad.

Como sea, el ministro no ha respondido aún a esos reparos, pero sí ya ha difundido sus primeras horas al mando de una de las carteras prioritarias del gobierno.

Su jornada ha sido destinada para reuniones con diferentes actores. Así lo consignó el mismo ministro a través de sus redes sociales.

Una de sus citas fue con los subsecretarios de su repartición: Ana Victoria Quintana de Prevención del Delito y Andrés Jouannet de Seguridad Pública.

Además de publicar una foto con sus subsecretarios, el ahora líder de Seguridad escribió un breve mensaje sobre su nuevo rol. “La seguridad exige sentido de urgencia, coordinación y foco en lo esencial. Desde el primer día estamos trabajando para ordenar prioridades y avanzar en respuestas firmes frente al crimen, el narcotráfico y la violencia. Recuperar la seguridad para las familias chilenas es una tarea país, y la asumimos con decisión y responsabilidad”, se lee en X.

Los otros encuentros fueron con los mandamás de las policías: el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

Tal como lo hizo antes, acompañó las fotos de las reuniones con una declaración.

“Carabineros cumple un rol irremplazable en la presencia del Estado en calles, barrios, rutas y zonas rurales. Ahí donde las familias necesitan prevención, orden y respuesta oportuna. Tal como nos mandató el Presidente José Antonio Kast, trabajaremos con urgencia, coordinación y respaldo a nuestras policías para recuperar la seguridad de Chile”, escribió sobre la junta con Araya.

“Recuperar la seguridad exige presencia, pero también inteligencia, investigación y capacidad del Estado para desarticular a las bandas que intentan instalar el miedo en nuestros barrios”, tuiteó sobre la reunión con Cerna.