Kast comunica a los jefes de partidos salida de ministras Steinert y Sedini

El Presidente José Antonio Kast comunicó a los presidentes de los partidos oficialistas que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, dejará el cargo. Y el mismo destino tendrá su par de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini.

El Mandatario conversó durante esta tarde con los timoneles a quienes les oficializó su determinación. Esto, luego que ambas estuvieran por semanas siendo cuestionadas por su gestión.

El ajuste será dado a conocer oficialmente esta jornada, cerca de las 20.00 horas.

Tras las salidas de ambas secretarias de Estado, fuentes de La Moneda señalaron que Martín Arrau asumirá en Seguridad, mientras que Claudio Alvarado será biministro, reemplazando a Sedini en la vocería además de Interior.

Con la salida de Arrau, Louis de Grange también asumirá doble cartera: a Transportes se le sumará Obras Públicas.

Varios ministros ya han llegado a La Moneda para la ceremonia que será encabezada por el Presidente Kast, entre ellos la del Deporte, Natalia Duco, y el de Vivienda, Iván Poduje.