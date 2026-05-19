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    69 días: primer cambio de gabinete de Kast es el más rápido desde el retorno a la democracia

    Este martes se anunció la salida de las ministras de Seguridad y Segegob en medio de semanas de cuestionamientos internos y presiones políticas, marcando el primer ajuste ministerial de la actual administración antes de cumplir dos meses y medio en La Moneda.

    Por 
    Roberto Martínez

    El Presidente José Antonio Kast concretará este martes el primer cambio de gabinete de su administración, al comunicar la salida de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y de la vocera de Gobierno, Mara Sedini, en el ajuste ministerial más rápido registrado desde el retorno a la democracia en Chile.

    La decisión fue informada por el Mandatario a los presidentes de los partidos oficialistas durante la tarde, luego de varias semanas en que ambas secretarias de Estado enfrentaran críticas por su desempeño y por la conducción política de sus respectivas carteras.

    El ajuste ocurrió cuando el gobierno cumple apenas 69 días desde el inicio de su mandato, marcando un hito político por la rapidez con que se concretó la primera modificación del equipo ministerial.

    La oficialización de los cambios está prevista para cerca de las 20.00 horas en La Moneda.

    Según fuentes del Ejecutivo, el actual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, asumirá la cartera de Seguridad en reemplazo de Steinert. En tanto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, pasará a ejercer como biministro, sumando la vocería de Gobierno tras la salida de Sedini.

    El movimiento también tendrá repercusiones en otros ministerios. Con la salida de Arrau de Obras Públicas, el titular de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, asumirá además el Ministerio de Obras Públicas, convirtiéndose también en biministro.

    La salida de Steinert y Sedini ocurre en medio de un complejo escenario político para el Ejecutivo, marcado por cuestionamientos a la gestión comunicacional del gobierno y por críticas al manejo de la agenda de seguridad pública, una de las principales prioridades de la administración Kast.

    En el caso de la ministra de Seguridad, las presiones aumentaron tras diversas controversias relacionadas con la implementación de políticas de seguridad y el manejo de episodios de alta connotación pública.

    Mientras, Sedini enfrentaba cuestionamientos por el diseño comunicacional del Ejecutivo y por dificultades para ordenar políticamente al oficialismo.

    El ajuste más rápido desde 1990

    La magnitud política del cambio también quedó reflejada en la comparación histórica con administraciones anteriores.

    Hasta ahora, el primer cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia había ocurrido durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando el 14 de julio de 2006 realizó un ajuste ministerial a 126 días de haber asumido la Presidencia.

    Bachelet cambio de gabinete 2

    Posteriormente, Sebastián Piñera efectuó su primer cambio de gabinete en su segundo mandato el 9 de agosto de 2018, a menos de cinco meses de iniciar su administración.

    Gabriel Boric, por su parte, realizó su primer ajuste el 6 de septiembre de 2022, a 179 días de llegar a La Moneda, tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional.

    JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    En el caso del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el primer gran cambio ministerial se produjo el 11 de mayo de 2015, después de 14 meses de gestión, en medio de la crisis política derivada del caso SQM.

    Más atrás, Ricardo Lagos concretó su primer ajuste casi dos años después de asumir, mientras que Patricio Aylwin realizó el primer cambio ministerial de su mandato tras 931 días en el poder.

    De esta forma, la decisión de Kast rompe todos los registros recientes y evidencia la presión política que enfrentó el Ejecutivo durante sus primeras semanas de instalación.

    Más sobre:Mara SediniTrinidad SteinertCambio de gabinetePolítica

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