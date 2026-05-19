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    La declaración por un millonario robo que vuelve a poner a Arturo Vidal en la mira de la Fiscalía

    Ignacio Rodríguez, jefe de local de una casa de cambio y quien sería amigo del ídolo albo, señaló en un testimonio ante notario que el jugador le pidió sacar cerca de $50 millones para entregárselos. El deportista fue llamado a declarar el lunes en una causa que se mantiene desformalizada.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    FOTO: Photosport.

    En calidad de testigo, llegó el lunes el jugador de Colo Colo Arturo Vidal hasta las dependencias de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de Independencia para prestar declaración por una causa que está llevando la Fiscalía Centro Norte.

    Se trata de unaa indagatoria por apropiación indebida originada a inicios de año en una casa de cambio ubicada en calle Agustinas, en el centro de Santiago donde, según uno de sus dependientes, el ídolo albo habría sido beneficiado con un millonario monto.

    La solicitud de la Fiscalía se da luego de que Ignacio Rodríguez, jefe de local de la casa de cambio Money Global y quien sería amigo del jugador, reconociera que sustrajo un equivalente a $50 millones para entregárselo al “King”.

    Rodríguez y Vidal se conocen hace años en las cadetes de Colo Colo. Independiente de esa relación que habría entre ambos, Rodríguez apuntó directo contra Vidal.

    En una declaración voluntaria ante notario, la cual fue revisada por La Tercera, dijo que la sustracción se hizo no solo en conocimiento del jugador, sino que “por encargo personal” de él.

    La declaración

    Rodríguez realizó dicha declaración el 6 de abril. “En mi calidad de jefe de local, durante el mes de enero de 2026, en la primera semana le entregué a don Arturo Erasmo Vidal Pardo la suma de $10.000.000 equivalente en euros. Luego en la segunda semana del mismo mes le entregué $15.000.000 en su equivalente en dólares americanos. Finalmente, el 30 de enero le entregué $25.000.000 de pesos chilenos, dando el total de $50.000.000”, se lee en el testimonio.

    El amigo del jugador dijo que todas las entregas las realizó en el domicilio de Vidal, ubicado en Colina. En ese mismo texto, reconoce que el dinero lo apropió indebidamente “desde la caja fuerte del local de Agustinas” sin aviso a su jefatura ni tampoco registrando el movimiento. “Lo antes señalado fue en conocimiento y por encargo personal de Vidal Pardo”, agregó en su declaración, la que fue realizada en presencia del representante legal de la firma.

    La declaración de Rodríguez pone nuevamente al exseleccionado nacional en la mira de la Fiscalía, que se encuentra revisando el testimonio que el lunes este dio ante los detectives. Por el momento, Vidal se encuentra solo en calidad de testigo en una causa que está desformalizada.

    Vidal devolvió $35 millones

    En un punto de prensa realizado en la misma casa de cambios, el abogado de la firma, Manuel Umaña, señaló que se estaba buscando un acuerdo reparatorio con Vidal para no seguir con la causa. Dicho acuerdo es que Vidal pague el total de los $50 millones en las próximas horas.

    En ese sentido, dijo que el jugador devolvió $35 millones y que en las próximas horas hará lo mismo con los $15 millones restantes. Asimismo, dijo que el amigo de Vidal fue desvinculado de la empresa.

    “Un extrabajador de esta empresa sustrajo dineros desde la caja fuerte sin autorización del dueño y estos dineros fueron a parar a manos del jugador de fútbol Arturo Vidal Pardo. Desde el momento en que se descubrió la extracción del dinero hubo un compromiso de devolución de este. Lamentablemente, esto no sucedió y se iniciaron las acciones legales correspondientes”, dijo.

    Según dijo Umaña, existieron comunicaciones entre Vidal y el dueño de la casa de cambio donde el jugador de comprometía a pagar los montos, pero el jugador no cumplió. Por último, dijo que la denuncia es por robo y no apropiación indebida.

    Otra vez Vidal en la mira

    No es primera vez que el reconocido deportista tiene que enfrentar a la justicia. En septiembre de 2025 el dueño de la productora PixiHouse Chile, Heriberto Inostroza interpuso una querella por el presunto delito de estafa en contra de Vidal y tres de sus asesores: Carlos Aliaga, Valentina Hernández y Diego Vergara.

    Esto debido a que la productora se había adjudicado un proyecto audiovisual que tendría a Vidal como protagonista. Acusaron un perjuicio de unos $200 millones y que el jugador robó ideas del documental que luego plasmó en un podcast.

    Pero el “King” no solo ha debido enfrentar a la justicia por temas económicos. En noviembre de 2024 fue denunciado por una presunta agresión sexual originada en una fiesta en una discoteca de Vitacura.

    Sin embargo, en mayo de 2025 la causa que fue llevada por la Fiscalía Metropolitana Oriente terminó con el sobreseimiento definitivo del ídolo albo luego de que el propio ente persecutor considerar que no hubo delito y que se trató de un acto consentido entre adultos.

    Más sobre:Arturo VidalApropiación indebidaPDI

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