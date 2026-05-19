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    Escándalo en Inglaterra: la razón que provocó la expulsión del Southampton de la final por el ascenso a la Premier League

    La decisión la tomó la English Football League, encargada de la Championship, tras el informe de una comisión independiente que comprobó que el ‘Soton’ habían espiado el entrenamiento de su rival en semifinales, el Middlesbrough.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    El Southampton le ganó la semifinal al Middlesbrough, pero antes los había espiado. Foto: @SouthamptonFC.

    Expulsado de la final. Y el sueño de ascender a la Premier League se acabó- Eso fue lo que le pasó al Southampton en el fútbol inglés, tras comprobarse que había espiado a su rival de la semifinal, el Middlesbrough.

    La decisión fue tomada por la English Football League (EFL), luego que una comisión independiente comprobara que la denuncia hecha por los Boros era real, pues los Santos confesaron que mandaron a un asistente a fisgonear el entrenamiento de sus rivales en la instancia de los cuatro mejores.

    Una comisión independiente de disciplina ha expulsado hoy al Southampton de los playoff después de que el club admitiera varias violaciones de las regulaciones de la EFL relacionadas con la grabación sin autorización del entrenamiento de otro club”, afirmó la entidad que regula la Championship en sus redes sociales.

    Luego agregaron que a la institución sancionada se le descontarán cuatro puntos en la tabla de la próxima temporada y se determinó que Middlesbrough vaya a disputar el boleto a la Primera División de los británicos.

    El efecto de la orden de hoy es que el Middlesbrough es reintegrado a los Play-Offs de 2026 y procederá a la Final de los Play-Offs contra el Hull City. La final sigue programada para el sábado 23 de mayo, con la hora de inicio por confirmar”, se leyó en el comunicado de la (EFL).

    El caso aún no termina

    Los hechos comenzaron el 7 de mayo pasado, cuando el Middlesbrough presentó una queja formal ante la EFL alegando que un miembro del cuerpo técnico del Southampton estuvo espiando una de sus sesiones de entrenamiento con un teléfono móvil.

    Las imágenes de este hecho fueron publicadas por el diario Daily Mail el 13 de este mes y luego que los Santos se quedaran con la llave y la clasificación a la final. Un día después se establece la comisión independiente del ente rector de la Championship y este martes 19 se conoció la sanción.

    Sin embargo, pese a que el partido por el ascenso a la Premier League se juega este sábado 23 de mayo, los Santos pueden apelar a la máxima instancia pues -aunque reconocen la falta- creen que la sanción es exagerada puesto que se jugaron dos encuentros.

    De hecho, según información del diario Marca, el asunto está lejos de ser zanjado por lo que en la semana pueden haber novedades. “La EFL ha reconocido que el resultado de la apelación ‘podría conllevar un nuevo cambio en el partido del sábado’... por lo que el spygate no es un capítulo cerrado, ni mucho menos", publicó el periódico europeo.

    Más sobre:FútbolFútbol InglésChampionshipSouthamptonMiddlesbroughEspionajePremier LeagueEnglish Football League

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