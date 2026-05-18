Cada vez más cerca: Arsenal sufre para vencer al descendido Burnley y da un paso gigante al título de la Premier League

Arsenal dio un paso gigante rumbo al título de la Premier League. En un partido donde la tensión estuvo al máximo, el equipo de Mikel Arteta se impuso por 1-0 al descendido Burnley, con solitario gol de Kai Havertz. Con el triunfo, sumaron 82 puntos, y le sacan cinco al Manchester City, que visita este martes al Bournemouth.

En el papel, la victoria de los Gunners parecía asegurada. Se enfrentaba el líder contra el penúltimo. El que suma más triunfos contra el que tiene apenas cuatro en la temporada. El que puede dar un paso gigante al título de Inglaterra y además inalista de la Champions League contra un cuadro humilde que, para colmo, ya está descendido.

Sin embargo, en los últimos años, el conjunto de Arteta sufrió en demasía frente a rivales que no eran favoritos, justo en momentos clave, cuando debía imponer toda su jerarquía. Y también falló ante oponentes calados, justo cuando debía sostener su ventaja. Esa falencia le costó campeonatos, momentos dolorosos y motes como el bottle it, porque ante la presión parecían desmoronarse siempre.

Por eso, nada está dicho cuando se trata de los Gunners, que hace 22 años no levantan el trofeo de la Premier League, cuando Los Invencibles guiados por Arsene Wenger hicieron historia. Y el partido reflejó ese enorme peso para los locales.

Si bien Arsenal fue muy superior en el primer tiempo, principalmente por los costados, con Bukayo Saka y Leandro Trossard metiéndose al área y asociándose con Martin Odegaard y Kai Havertz.

Los Gunners tuvieron ocasiones claras, mientras el Burnley rara vez pasaba la mitad de la cancha. La apertura de la cuenta recién llegó a los 37′, mediante un expediente que les ha dado muchos frutos: la pelota parada. Córner de Saka y cabezazo de Havertz en el área chica.

Sufrimiento hasta el final

No iba a ser de otra forma. Si alguno esperaba una goleada apabullante del Arsenal, la realidad fue muy distinta. Los de Arteta sufrieron el partido, no porque el Burnley se acercara al empate o se fuera encima del arco del David Raya, sino por la impericia propia y el nerviosismo de estar tan cerca del objetivo, en el último partido de la temporada en el Emirates Stadium.

La incertidumbre y la tensión se apoderó de los cañoñeros, que promediando la hora de partido perdieron la posesión. Una plancha de Kai Havertz contra el francés Lesley Ugochukwu mereció ser tarjeta roja (67′), pero el árbitro Paul Tierney ni el VAR lo consideraron así.

MUY POLÉMICA LA COBRA. Havertz le dejó todos los tapones marcados a su rival y zafó de la roja luego de la revisión del VAR... ¿Debió quedarse con 10 el Arsenal ante Burnley?



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Arsenal necesitaba un gol más para asegurar el triunfo y no quedar a merced de que un acierto de última hora le quitara la ventaja de dos puntos sobre el Manchester City, su más cercano perseguidor.

Los siete minutos de tiempo añadido fueron eternos en la capital inglesa. Y también en Manchester. No obstante, los cañoneros se quedaron con un triunfo tan sufrido y deslucido como valioso, que bien puede significar el título de la Premier League, aquel trofeo que no se adjudican desde principios de siglo.

¿Qué viene ahora? Los de Arteta pueden ser campeones este martes, si el Manchester City no derrota al Bournemouth (14.30). Si los de Pep se llevan la victoria, todo se decidirá este domingo, cuando Arsenal visite a Crystal Palace y los citizens reciban al Aston Villa.