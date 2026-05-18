Terremoto en Inglaterra: Guardiola dejará la banca del Manchester City al término de la Premier League

Josep Guardiola desata un terremoto en Inglaterra. El técnico español dejará la banca del Manchester City, después de una década ocupándola. Se termina, de esta forma un ciclo exitoso, que el exvolante del Barcelona coronó consiguiendo el logro para el que había sido contratado específicamente: la obtención de la Champions League, en 2023, después de vencer en la final al Inter de Milán.

El ciclo venía desgastado. Pep ya no lo estaba pasando bien. Ni siquiera la obtención de la FA Cup, el sábado, frente al Chelsea, aplacó la sensación: el estratega dejará su cargo apenas termine la actual versión de la Premier League. Los Citizens marchan en el segundo puesto de la competencia inglesa. Disputan el título con el Arsenal, aunque el equipo londinense tiene, por ahora, una ventaja relativamente cómoda.

La prensa inglesa acusa el impacto que produce el anuncio. “Pep Guardiola, uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol inglés, dejará su cargo como entrenador del Manchester City tras el último partido de la temporada de la Premier League, que se disputará el domingo contra el Aston Villa”, consigna, por ejemplo, Daily Mail.

El medio no escatima en adjetivos a la hora de valorar el legado del catalán. “Guardiola pondrá fin a diez años mágicos en el Etihad, en los que ha ganado 20 títulos y ha consolidado al City como uno de los clubes más importantes del mundo”, enfatiza.

Guardiola, en un partido del City (Foto: @mancity)

En la misma línea realiza el recuento de títulos. “El técnico de 55 años ha llevado al City a conquistar seis títulos de liga, incluidos cuatro consecutivos sin precedentes, y ha llevado al club a su primer triunfo en la Liga de Campeones”, apunta.

El detalle más específico refuerza la alta consideración. En los 591 partidos que ha dirigido al City acumula 20 títulos. En ese recuento figuran seis Ligas (2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 y 2023–24),tres Copas (2018-19, 2022-23 y 2025-26), cinco Copas de la Liga (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 y 2025-26), tres Supercopas inglesas (2018, 2019 y 2024), una Supercopa de Europa (2023), un Mundial de Clubes(2023) y la primera Champions de su historia. El último logro, de hecho, lo inmortaliza en la bitácora institucional.

El City estaría preparando una despedida a lo grande para el entrenador. Se baraja la opción de que se realice una actividad pública, en que el entrenador recorra parte de Manchester en un bus descapotable, para recibir el aprecio de los aficionados. “Se dice que el recorrido del desfile comenzará en el Northern Quarter de Manchester a las 16:00 horas, antes de terminar frente a la recepción de la tribuna Colin Bell en el Etihad Stadium una hora más tarde”, explica la publicación.