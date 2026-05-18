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    CEO de Credicorp: “El nuevo gobierno ofrece mejores perspectivas para la inversión privada”

    En la presentación ante inversionistas de los resultados de la empresa, Gianfranco Ferrari, dijo además que el crecimiento se ha moderado en medio de una actividad más débil a comienzos de año.

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    Pulso de La Tercera
    CEO de Credicorp: “El nuevo gobierno ofrece mejores perspectivas para la inversión privada”

    El holding de servicios financieros peruano con presencia en Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos y Panamá, Credicorp dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre.

    La utilidad neta atribuible al grupo Credicorp subió 16,1% respecto del mismo período de 2025, impulsada por una mayor diversificación de ingresos y una rentabilidad sobre patrimonio de 21.1%, dijo la compañía.

    En el marco de la presentación ante inversionistas, el CEO del grupo Credicorp, Gianfranco Ferrari, destacó los resultados positivos del holding, pese al complejo escenario internacional.

    Respecto de Chile, Ferrari señaló que “el crecimiento se ha moderado en medio de una actividad más débil a comienzos de año. Sin embargo, el nuevo gobierno ofrece mejores perspectivas para la inversión privada”.

    En esa línea, el CFO del Grupo Credicorp, Alejandro Pérez-Reyes, advirtió que las recientes alzas en los precios de los combustibles han moderado el panorama económico. En este contexto, el holding presentó sus proyecciones para Chile en 2026, estimando que la economía local crecerá 1,9%.

    El grupo también resaltó el desempeño favorable del neobanco chileno Tenpo, que superó los 2,5 millones de clientes activos en el país al cierre del 2025. Tras obtener recientemente su licencia bancaria, la institución pasará a reportar a la nueva Unidad de Negocio de Neobanca de Credicorp, liderada por Raimundo Morales, CEO de Yape.

    Más sobre:CredicorpGianfranco Ferrari

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