“Todos me quieren echar”: el futuro de Josep Guardiola queda en el aire tras la eliminación del City en la Champions

Historia repetida para Manchester City. El gigante inglés vuelve a quedar a medio camino en la Champions League, otra vez a manos de su gran verdugo Real Madrid. La quinta ocasión de siete en la que los merengues eliminan a los británicos.

Pero ahora tiene un color diferente. De acuerdo con el diario británico Daily Mail, el técnico Josep Guardiola sostendrá una reunión más que importante con la cúpula del club propiedad de la familia real de Emiratos Árabes.

Una larga conversación principal será la continuidad como técnico del conjunto mancuniano. Un encuentro que solo tendrá lugar después de que el técnico catalán tome un pequeño descanso a modo de tiempo de reflexión, siempre con la intención de los diferentes escenarios que se presentan en su carrera.

Cambio de paradigma para Pep, quien siempre había apostado por estancias de no más de cuatro temporadas en los equipos en los que había estado, todo antes de llegar al Manchester City, en julio de 2016, cuando reemplazó al chileno Manuel Pellegrini.

Estuvo cuatro años en la banca del primer equipo del Barcelona y solo tres con los alemanes de Bayern Múnich. Medida que contrasta fuertemente con el equipo británico, con el cual ya cursa su décimo campeonato consecutivo.

El horizonte

Lo cierto es que el entrenador español tiene contrato hasta el 30 de junio del próximo año. Compromiso que se firmó este en noviembre de 2024, a meses de que finalizase el anterior vínculo que expiraba en junio de 2025. Sin embargo, de acuerdo con los medios británicos ahora no está nada claro que vaya a cumplirlo por completo.

Precisamente, el hecho de que tenga un año más de vínculo más allá delfinal de esta temporada, también apunta a ser uno de los principales motivos de debate en la mencionada reunión con la dirigencia del City. Sobre todo, si finalmente la voluntad de oriundo de Santpedor pasa por abandonar el club después de este torneo.

Una situación que tampoco está fuera del horizonte de la dirigencia de los Ciudadanos, la cual ya trabaja en un eventual reemplazante para afrontar el peor escenario, tal como insinúa el Daily Mail.

Encima, las declaraciones del adiestrador hispano tampoco dejan entrever cuál es su intención, tanto en el largo como en el corto plazo. “Todos quieren echarme”, advirtió después de la derrota por 2-1 en el Etihad Stadium ante la escuadra merengue, a la vez que agregó que “algún día saldré aquí y diré adiós, chicos”.