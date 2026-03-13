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    Pep Guardiola: “No se han apostado muchos dólares a que remontaremos ante el Madrid, así que ya veremos el martes”

    El entrenador del Manchester City se mostró confiado en poder ganar la serie de Champions League, tras caer por 3-0 ante el Real Madrid en la ida.

    Por 
    Diego Donoso
    El español se mostró confiado de poder conseguir la remontada. Foto: @ManCityES.

    Real Madrid se impuso con un contundente 3-0 ante el Manchester City en los octavos de final de la Champions League. En el duelo de ida, Federico Valverde anotó en tres ocasiones para darle la victoria a los Merengues en un encuentro que se ha repetido en las últimas ediciones del torneo europeo.

    La diferencia en el marcador de los dirigidos por Álvaro Arbeola inclinó la serie para los ibéricos, en un enfrentamiento que se pronosticaba más cerrado. A pesar de ello, el técnico de la escuadra inglesa, Pep Guardiola, advirtió que no deben dar por sentenciada la clasificación blanca.

    El DT de los Ciudadanos se refirió a la llave en la conferencia de prensa previo al duelo contra West Ham United de este sábado. “No se han apostado muchos dólares del banco a que remontaremos, así que ya veremos el martes”, declaró confiado el adiestrador catalán.

    La defensa del estratega

    Guardiola fue cuestionado por la prensa por el planteamiento ofensivo que presentó en el estadio Bernabéu, el cual defendió. “Siempre pienso en lo que es mejor para el equipo“, afirmó.

    El Manchester City intentará remontar los octavos de final. Foto: REUTERS/Phil Noble Phil Noble

    “He perdido muchas veces en las fases eliminatorias de la Champions, muchísimas veces. Me han masacrado por decisiones arbitrales y por lo que pasó. No es la primera vez. Aún sigo aquí, en esta posición, hasta el último día. Puedo discutir la decisión sobre la alineación, pero no voy a convencerlos de por qué perdimos”, mencionó.

    También, respaldó el desempeño de sus pupilos en el choque en Madrid. Tengo una opinión sobre el partido de Madrid y no va a cambiar. Hicimos cosas muy buenas. En las demás, por supuesto que podríamos haberlo hecho mejor", reflexionó.

    El encuentro de vuelta será el próximo martes 17 de marzo a las 17:00 horas. El elenco de Manchester buscará en su recinto remontar el 3-0 de la ida, mientras que los madrileños tienen todo a su favor para avanzar a los cuartos de final.

    Más sobre:Champions LeagueReal MadridManchester CityPep GuardiolaÁlvaro Arbeloa

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