“Espectáculo de terror”: en Inglaterra sufren por la goleada del Real Madrid al Manchester City en la Champions League

El Real Madrid consiguió este miércoles una sólida victoria en la Champions League. El cuadro merengue se impuso sin mayores dificultades al Manchester City por 3-0 en el duelo de ida de los octavos de final de la competencia con un triplete de Federico Valverde.

Este resultado pone en aprietos las aspiraciones del los ciudadanos dirigidos por Pep Guardiola de cara a la revancha en la que tendrán que salir con todo para revertir el marcador global.

La prensa de Inglaterra reflejó el golpe sufrido por el City. Manchester Evening News, por ejemplo, habló del “espectáculo de terror del Real Madrid” en España. “Un Madrid inspirado se adelantó 3-0 en el descanso gracias a un hat-trick de Fede Valverde, mientras que un City defensivamente dudoso se quedó atónito”, agregaron.

“Era un reto difícil de superar y el City no pudo defenderse. La aspiración a la Champions League está hecha añicos en una noche para olvidar. La reacción nos lo dirá todo”, apuntaron pensando en el duelo de vuelta.

The Guardian, por su lado, expuso que “el asombroso triplete de Valverde para el Real Madrid deja al Manchester City al borde del abismo”.

“Federico Valverde fue el héroe del Real Madrid que se inscribió en la historia de este histórico club con un hat-trick inmortal de 22 minutos en la primera mitad que diezmó al Manchester City y dejó a Pep Guardiola como un novato táctico”, continuaron.

También remarcaron que “cada gol de Valverde fue un ejemplo de su habilidad suprema y de la defensa torpe del City, que deja casi extintas sus esperanzas de clasificarse para cuartos de final”.

“Si Vinícius Júnior hubiera marcado un penal en la segunda parte, el Real Madrid prácticamente podría celebrar su pase, pero si el City marca pronto en el partido de vuelta del martes, quién sabe”, plantearon de cara a la revancha.

Por otro lado, criticaron el trabajo defensivo. “El City, que parecía un tonto, fue víctima de la entusiasta selección de Guardiola, con un ritmo acelerado y la ausencia de la astucia extra de Phil Foden o Rayan Cherki. Lo pagaron caro debido a una retaguardia más desafortunada”, expusieron.

Independent, a su vez, informó que “el Manchester City era el gran favorito para ganar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, pero tendrá todo por decidir en el partido de vuelta después de perder 3-0 en el Bernabéu”.

“El capitán del Real Madrid, Federico Valverde, realizó una de sus mejores actuaciones hasta la fecha, anotando un hat-trick en la primera mitad, el primero de su carrera, para infligir la primera derrota del City en 12 partidos”, destacaron.

Por último, Express publicó que “las aspiraciones del Manchester City a la Liga de Campeones se vieron frustradas un año más tras una noche desastrosa en el Bernabéu. Pep Guardiola seleccionó una alineación ofensiva para desafiar al Real Madrid, pero en cambio fueron deshechos por un hat-trick de Fede Valverde en una primera mitad notable”.

“Gianluigi Donnarumma concedió un penal en la segunda mitad que podría haber sentenciado el partido del City, pero el portero logró recuperarse y atajó el lanzamiento de Vinicius. Esto le da al City una pequeña esperanza para el partido de vuelta, aunque no la aprovecharon marcando goles en Madrid”, continuaron.

“Una magnífica parada de reflejos de Thibaut Courtois le negó a Nico O’Reilly un gol seguro, dejando al City sin más aportaciones”, cerraron.