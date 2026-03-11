SUSCRÍBETE
    Champions League: la inolvidable jornada de Federico Valverde le entrega al Real Madrid una gran victoria sobre Manchester City

    Una actuación consular del uruguayo le permitió a los merengues sacar ventaja en su llave de octavos de final ante los Ciudadanos. El polifuncional mediocampista se vistió de goleador y anotó un triplete en el primer tiempo para construir el 3-0 de la Casa Blanca. Vinícius falló un penal.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    La inolvidable jornada de Federico Valverde le entrega al Real Madrid una gran victoria sobre Manchester City.

    Ya está siendo considerado como el nuevo “clásico de Europa”. El cruce que causaba mayor atracción, en los octavos de final de la Champions League, era entre Real Madrid y Manchester City. Un choque de trenes, donde solo uno va a sobrevivir. El primer paso hacia adelante lo dio el club merengue. El más ganador de la Copa de Europa derrotó por 3-0 a los Ciudadanos, en el Santiago Bernabéu. Le bastaron 45 minutos.

    El hecho de que sea considerado como un “clásico” tiene que ver con la reiterada repetición de esta llave. Ambos se enfrentan en fases eliminatorias por quinta temporada seguida, y por sexta ocasión en las últimas siete campañas. La Casa Blanca avanzó en los últimos dos enfrentamientos.

    El diseño táctico del técnico Álvaro Arbeloa no contempló a un centrodelantero nominal. Debió armar el puzzle con varias bajas a cuestas, como Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Rodrygo, de mitad hacia arriba. De todas formas, encontraría en Federico Valverde a su sorprendente hombre gol.

    El inicio tuvo a un Manchester City que fue tomando las riendas de a poco, teniendo en Jérémy Doku al más peligroso, en el mano a mano ante Alexander-Arnold. Sin embargo, la efectividad del Madrid fue letal. En los 20 minutos, llega el quiebre con el 1-0 de Valverde. Como extremo derecho, le ganó la espalda a O’Reilly y se fue solo en dirección al arco, eludió con clase a Gigio Donnarumma y definió.

    Fue el inicio de una jornada gloriosa para el seleccionado uruguayo. Si en el 1-0 atacó en vertical, para el 2-0 lo hizo en diagonal. En los 27′, convirtió el segundo tras hacer ese movimiento, luego de un pase de Vinícius, y sacar un remate cruzado que volvió a vulnerar la meta de los ingleses.

    Más tarde, en los 42′, sucedió el gol más notable. Otra vez, cortesía de ‘Pajarito’ Valverde. Recibió el balón de parte de Brahim Díaz, tira un sombrero para sacarse la marca del zaguero Guéhi e impacta el balón de primera. Un golazo para coronar una actuación inolvidable para uno de los bastiones de Marcelo Bielsa en la Celeste.

    La diferencia pudo incrementarse. En el segundo periodo, mediante un contragolpe, Vinicius se fue en dirección al arco y Donnarumma le comete penal. Era la oportunidad ideal para el póker del mediocampista charrúa. Pero no fue así. El propio Vini asumió la ejecución. Falló. En rigor, el golero italiano le contuvo un fallido remate (57′).

    Los ataques del City fueron imprecisos, más por inercia que ante una idea clara. Erling Haaland, quien arrancó activo en el partido, paulatinamente fue desapareciendo. Apenas tocó la pelota en 10 ocasiones (salió reemplazado por Marmoush). Los merengues se fueron cerrando, para cuidar la ventaja. Y si se abría una ventana para los de Pep Guardiola, estaba Thibaut Courtois.

    El Real Madrid da un gran paso hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones. Pero falta cerrar la faena. El próximo 17 de marzo es la revancha, en Inglaterra.

    Arsenal iguala en Alemania

    En el primer turno del miércoles, el Arsenal sacó una igualdad en su visita a Alemania. El líder de la Premier League empató 1-1 con el Bayer Leverkusen. En un duelo donde tuvieron mayor posesión que el local, los Gunners rescataron un punto en las postrimerías del juego.

    Arrancando el complemento, Robert Andrich anotó el 1-0 para el cuadro farmacéutico. Cerca del epílogo, llegó la paridad de los londinenses gracias al alemán Kai Havertz, mediante lanzamiento penal.

    Por su parte, el último campeón de Europa festejó en casa. El PSG derrotó por 5-2 al Chelsea, en Francia, en una suerte de reedición de la final del Mundial de Clubes. En aquella oportunidad, celebraron los ingleses. Y en la otra serie de octavos, el sorprendente Bodø/Glimt de Noruega volvió a dar la nota, derrotando 3-0 al Sporting de Lisboa.

