Irán le da un golpe a la FIFA y avisa que se borra del Mundial 2026

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán han provocado consecuencias a nivel deportivo. Este miércoles Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes iraní, señaló que no están las condiciones para que el país sea parte del Mundial de Norteamérica 2026 que se desarrollará en los próximos meses.

“ Dado que este gobierno (Estados Unidos) corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo ”, comentó en diálogo con la agencia DPA.

“Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, complementó Doyanmali.

Palabras que están en sintonía con lo que el presidente de la Federación de Fútbol de Irán Mehdi Taj indicó pocos días después del inicio del conflicto. “Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, aseguró en su momento.

La decisión de Irán se da justo después de que el presidente de la FIFA Gianni Infantino asegurara en sus redes sociales que Donald Trump le había confirmado que no tenía problema con la presencia de iraníes en el país durante el torneo en medio de conversaciones sobre el estado de los preparativos.

“Hablamos sobre la situación actual en Irán y el hecho de que el equipo iraní se ha clasificado para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dio a conocer en Instagram.

“Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní, por supuesto, es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”, añadió.

“Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca”, remarcó Infantino.

Cabe recordar que Irán había quedado instalado en el Grupo G de la cita planetaria. Allí debía jugar contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles; contra Bélgica el 21, en la misma ciudad; y, por último, el 26 contra Egipto en Seattle. Además, en caso de avanzar de ronda como segundo clasificado, tenía probabilidades de chocar frente a Estados Unidos en los dieciseisavos de final.

¿A qué se expone Irán si no asiste al Mundial?

Según lo que señala el Artículo 6 del reglamento del Mundial, si una selección clasificada a la Copa Mundial de la FIFA decide no asistir, la federación en cuestión podría recibir una multa de unos 700 mil dólares.

A lo anterior se puede sumar la exclusión de la selección de torneos venideros que organice la FIFA y, por último, el estamento deportivo podría solicitar una devolución del dinero que se le otorgó al equipo para prepararse de cara al Mundial.

¿Quién sustituirá a Irán?

Al Mundial van ocho equipos de Asia. Para esta edición habían logrado a clasificación Arabia Saudita, Australia, Qatar, Corea del Sur, Uzbekistán, Japón, Jordania e Irán. Lo que está claro es que una selección de esa federación deberá asumir el cupo de Irán

Irak es la selección asiática clasificada para el repechaje B que da una plaza más al Mundial, por lo que gana puntos para ser la sustituta de Irán. El 31 de marzo se enfrentará en Monterrey (México) a la selección vencedora del partido entre Bolivia y Surinam. Claro que ante el panorama actual, Irak pidió aplazar la repesca ante las dificultades de los jugadores de salir del país debido al conflicto en Oriente Medio. De conseguir esa plaza, evitaría viajar a México para el repechaje.