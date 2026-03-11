Con Esteban González como opción: la U inicia la búsqueda del sucesor de Francisco Meneghini

La etapa de Francisco Meneghini al mando de Universidad de Chile llegó a su fin. Tras una serie de resultados que terminaron por deteriorar su relación con la dirigencia, Azul Azul decidió poner término al vínculo con el entrenador. La gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo inicia el proceso de encontrar a su reemplazante.

La salida del técnico se resolvió durante la jornada de este martes. La determinación se tomó luego de una evaluación interna del rendimiento del equipo y del ambiente que se había instalado en torno al proyecto deportivo.

El DT argentino había asumido la banca azul a comienzos de la temporada, tras la controversial salida de Gustavo Álvarez. Sin embargo, el proceso no logró afirmarse y la relación comenzó a deteriorarse con el paso de las semanas. La concesionaria activó una cláusula que permite interrumpir el vínculo mediante el pago de una indemnización equivalente a tres meses de sueldo.

El empate frente a Universidad de Concepción fue uno de los factores que terminó por precipitar la salida de Meneghini. La igualdad ante el Campanil acentuó la decepción en la dirigencia, que ya venía evaluando el desempeño del equipo. A eso se sumó el creciente descontento de la fanaticada, que tras ese encuentro manifestó su molestia con evidentes muestras de rechazo hacia el cuerpo técnico. El cuadro laico marcha duodécimo en la Liga de Primera.

Meneghini alcanzó un pobre 33% de rendimiento. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En busca del sucesor

Con la salida confirmada, en la dirigencia del cuadro estudiantil se abrió inmediatamente el proceso para encontrar al nuevo entrenador. Uno de los nombres que aparece en el radar es el de Esteban González. El entrenador que fue campeón con Coquimbo Unido forma parte de una lista más amplia de candidatos.

El chileno actualmente está alfrente de Querétaro. Sin embargo, en México es cuestionado. En nueve partidos en el torneo local, registra de un triunfo, tres empates y cinco derrotas. Su escuadra es penúltima en la Liga MX.

Su equipo igualó 1-1 ante Pumas, cayó 2-1 frente a Tijuana y perdió 2-1 ante Guadalajara. También registró un empate sin goles ante Pachuca y un triunfo por 2-0 sobre León. En las fechas posteriores, Querétaro sufrió derrotas consecutivas ante Atlético San Luis (3-0), Monterrey (4-0) y América (2-1), además de un empate 2-2 frente a Santos Laguna. El equipo, además, acumula tres expulsiones.

Mientras se desarrolla el proceso de elección en La Cisterna, el plantel profesional continuará su preparación para el próximo compromiso del campeonato con un cuerpo técnico interino. La U debe visitar este fin de semana a Coquimbo Unido.

La urgencia por definir al nuevo técnico se explica por la necesidad de estabilizar el proyecto deportivo en plena competencia. Universidad de Chile ha ganado solo un partido este año. En el Centro Deportivo Azul esperan avanzar con los candidatos que figuran en la carpeta de la gerencia deportiva. La etapa de Meneghini queda airás y que la U ya trabaja en la búsqueda de su próximo entrenador.