    La cláusula del contrato de Paqui Meneghini que puede apurar su salida de la U

    En Azul Azul decidirán la continuidad del entrenador tras los partidos ante Colo Colo y Palestino. Más allá de haber firmado por dos temporadas, la dirigencia fijó un método que permite poner fin a su proceso sin pagar la totalidad del contrato.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Su futuro pende de un hilo: el millonario sueldo de Francisco Meneghini y su cuerpo técnico en la U. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La llegada de Francisco Meneghini a Universidad de Chile estuvo lejos de ser una negociación de última hora. La apuesta fue del gerente deportivo, Manuel Mayo, quien ya había tenido acercamientos con el entrenador en mercados anteriores. El técnico argentino firmó un contrato por dos temporadas con Azul Azul que considera un salario mensual de 53 millones de pesos para él y su cuerpo técnico. El monto es equivalente al que percibía Gustavo Álvarez en su primer año al mando del club, en un ciclo que posteriormente vio incrementos salariales durante su segunda temporada.

    Con el correr de las fechas, en el propio club reconocen que los primeros resultados han sembrado dudas respecto de la toma de decisiones y del ritmo de adaptación del plantel a la propuesta futbolística del cuerpo técnico. En la interna del Centro Deportivo Azul explican que el acuerdo contempla cláusulas de salida anticipada, que permitirían terminar el vínculo sin la obligación de cancelar la totalidad de los sueldos correspondientes a los años restantes. Se trata de un resguardo financiero para el club.

    En ese vínculo, según pudo averiguar El Deportivo, se acordó con el DT que puede ser cesado de sus actividades antes de que cumpla sus dos años de contrato por un valor mucho menor al pago total por sus dos años de contrato. Para que esto ocurra, la concesionaria debe tomar la decisión de despedirlo durante los primeros seis meses desde que estampó su firma, con un pago de por medio de tres meses de contrato ($159 millones). Si Francisco Meneghini logra dirigir más de un semestre en la U, y posteriormente se decide despedirlo, se le debe pagar todo el contrato (hasta diciembre del 2027).

    Estas cláusulas, sin embargo, no son nueva para el entrenador. En Everton, club en el que firmó el 7 de noviembre del 2022, con la idea de dirigir durante la temporada 2023, acordó que los ruleteros podrían finalizar su vínculo de manera anticipada una vez que haya transcurrido el 50% del torneo si es que no anotaba el 35% de rendimiento. En este caso, se le cancelarían solo dos sueldos brutos.

    El estratega argentino, sin embargo, fue despedido de Everton en marzo del 2023 tras caer ante Unión La Calera, por la Copa Sudamericana. Frente a tal escenario, denunció al equipo de la Quinta Región y logró que le cancelaran todo lo pactado para la temporada 2023.

    El futuro de Paqui

    El presente del técnico está lejos de ser tranquilo. Tras el empate frente a Deportes Limache, en La Cisterna reconocen que los próximos resultados serán determinantes para la continuidad del entrenador. La dirigencia evalúa con especial atención el Superclásico ante Colo Colo en Macul y el duelo frente a Palestino por la fase previa de la Copa Sudamericana. Un escenario de derrota ante el archirrival y una posterior eliminación internacional abriría de manera concreta la puerta a una salida anticipada del proyecto. “Hay que ver si pierde con Colo Colo y cómo pierde. Eso será muy importante”, dice un alto funcionario del club.

    Meneghini gana $53 millones en la U. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    La U registra su peor inicio de torneo en los últimos 20 años. En las primeras cuatro fechas de la Liga de Primera apenas suma tres puntos, producto de tres empates y una derrota. En las últimas dos décadas, solo el Torneo Clausura 2006 presenta un registro inferior, cuando el equipo dirigido por Gustavo Huerta alcanzó apenas una unidad en el mismo tramo. En el resto de las temporadas recientes, el cuadro universitario siempre había sumado al menos cuatro puntos a esta altura del campeonato.

    Tras el encuentro ante Limache, Meneghini defendió el rendimiento de su equipo y apuntó a detalles puntuales que, a su juicio, explican la pérdida de puntos. “Fuimos superiores. El primer tiempo lo dominamos y encontramos los espacios que queríamos encontrar. El segundo tiempo arrancamos bien y tuvimos nuestras ocasiones para hacer el segundo gol. Quizá hacia el final nos costó tener un poquito más la pelota y defendernos para manejar el final del partido. Terminaron consiguiendo el empate en esa segunda jugada de córner”, señaló el entrenador.

    La U vive, otra vez, vive un período inestable. La inversión realizada en el banco técnico fue pensada como el inicio de un ciclo con proyección, pero el calendario ofrece duelos de alto voltaje que pueden marcar el devenir del cuerpo técnico.

