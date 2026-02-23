SUSCRÍBETE
    Los partidos que marcarán su futuro: Paqui Meneghini firma el peor arranque de la U en 20 años y pierde piso en Azul Azul

    El entrenador enfrenta los primeros cuestionamientos al interior de la concesionaria. En La Cisterna ven que el plantel no logra acomodarse a su método y los resultados apremian. Frente a Colo Colo, por la Liga de Primera, y Palestino, por la Copa Sudamericana, se definirá su continuidad.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Los partidos que marcarán su futuro: Paqui Meneghini firma el peor arranque de la U en 20 años y pierde piso en Azul Azul. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    La continuidad de Francisco Meneghini en Universidad de Chile queda condicionada. Tras el empate ante Deportes Limache, los resultados de la próxima semana serán claves para definir el futuro del DT. En Azul Azul reconocen que el técnico se juega la permanencia en dos partidos: el Superclásico ante Colo Colo y el duelo ante Palestino por la fase previa de la Copa Sudamericana. Un escenario de derrota en Macul y la eventual posterior eliminación internacional abrirá la puerta a su salida.

    Paqui firmó contrato por dos temporadas con la U. El acuerdo considera un salario mensual de 53 millones de pesos para él y su cuerpo técnico, una cifra equivalente a la que recibía Gustavo Álvarez en su primer año en el club. En ese caso, los números se incrementaron en el segundo curso. Desde La Cisterna señalan que existen cláusulas que permiten terminar anticipadamente el vínculo sin pagar la totalidad de los años restantes.

    Dudas internas

    La llegada de Meneghini fue una apuesta directa del gerente deportivo Manuel Mayo, quien había tenido acercamientos con el argentino en mercados anteriores. Sin embargo, al interior del club reconocen que los primeros resultados generan dudas respecto de las decisiones y el proceso de adaptación del plantel al modelo de juego.

    En el camarín hay cuestionamientos por movimientos puntuales. Uno de los cambios que generó mayor desconcierto fue el ingreso de Israel Poblete por Felipe Salomoni en el segundo tiempo ante Limache, cuando el equipo estaba en ventaja.

    También se observa con atención el caso de Lucas Romero, fichaje impulsado inicialmente por la gerencia deportiva, pero respecto del cual existían reparos. La operación se cerró luego del visto bueno y posterior insistencia de Meneghini. Ahora, el técnico no lo utiliza y se justifica en el poco conocimiento que tiene el volante sobre el medio local.

    La U no pudo ante Deportes Limache y no suma triunfos en el torneo. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    El peor arranque en 20 años

    El presente deportivo es una olla a presión en la U. El elenco estudiantil registra su peor arranque en los últimos 20 años. En cuatro fechas de la Liga de Primera suma apenas tres puntos, producto de tres empates y una derrota. Solo el Torneo Clausura 2006 muestra un registro inferior en las décadas recientes, cuando el equipo dirigido por Gustavo Huerta alcanzó un punto en sus primeros cuatro cotejos. En los demás torneos, la U siempre había sumado al menos cuatro unidades a esta altura.

    Comparativamente, en el Torneo Transición 2013 el equipo dirigido por Darío Franco registró cuatro puntos tras cuatro jornadas. En el Clausura 2015, bajo la conducción de Martín Lasarte, la cifra fue la misma. En el Clausura 2017, con Ángel Guillermo Hoyos, también alcanzaron esa cantidad de puntos, aunque posteriormente el equipo levantó su rendimiento y fue campeón (el último título de la U por Primera División). En el Torneo Nacional 2019, con Frank Kudelka, el registro fue también de cuatro puntos, y tras la cuarta fecha se produjo la salida del entrenador.

    La igualdad de este domingo confirma el récord negativo y profundizó un escenario que ya era complicado en el CDA. La U llegará al Superclásico sin triunfos en la temporada. El equipo sumaba apenas un gol a favor en las tres jornadas previas, por lo que el entrenador optó por modificar su estructura ofensiva. Meneghini dispuso a Javier Altamirano junto a Lucas Assadi en funciones creativas, con Charles Aránguiz como eje del mediocampo y una dupla de ataque conformada por Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero. Felipe Salomoni volvió a la titularidad por la banda izquierda.

    Así y todo, Limache abrió el marcador a los cinco minutos, tras una acción de Daniel Castro, que aprovechó un pase largo de Jean Meneses y una descoordinación defensiva. La U tuvo mayor posesión del balón durante el primer tiempo. La igualdad llegó a los 27 minutos con un remate de Altamirano.

    En el segundo tiempo, el equipo local encontró el 2-1 a los 54 minutos, mediante un cabezazo de Nicolás Ramírez. Con la ventaja, la U cedió iniciativa y permitió que Limache adelantara sus líneas. A los 84 minutos, Yerko González capturó un balón tras un rechazo fallido en la salida de Gabriel Castellón y marcó el empate definitivo.

    Tras el encuentro, Meneghini analizó el rendimiento del equipo. “Fuimos superiores. El primer tiempo lo dominamos y encontramos los espacios que queríamos encontrar. El segundo tiempo arrancamos bien y tuvimos nuestras ocasiones para hacer el segundo gol. Quizá hacia el final nos costó tener un poquito más la pelota y defendernos para manejar el final del partido. Terminaron consiguiendo el empate en esa segunda jugada de córner”, señaló.

    En el directorio de Azul Azul asumen que la evaluación del proceso entró en una fase decisiva. La alternativa de un cambio de cuerpo técnico ya es un escenario considerado. La U ocupa el duodécimo lugar de la tabla. En ese marco, la semana que viene aparece como un punto de inflexión para un rumbo de proyecto deportivo definido a inicios de temporada.

