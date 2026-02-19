SUSCRÍBETE
    La peor ofensiva en 19 años: las alarmantes cifras que marcan el arranque de Paqui Meneghini en la U

    Apenas un tanto en tres fechas y seis remates al arco en todo el torneo explican el arranque goleador más pobre de Universidad de Chile en casi dos décadas. El equipo de Paqui no logra traducir en ocasiones la inversión realizada en el ataque de su plantel y enfrenta un calendario inmediato que puede marcar el rumbo del proceso.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El inicio de temporada de Universidad de Chile en la Liga de Primera queda rápidamente bajo observación. En las tres primeras fechas, el equipo suma dos empates sin goles, frente a Audax Italiano y Palestino, y una derrota, ante Huachipato, con un rendimiento ofensivo que lo ubica entre los peores registros del club en las últimas dos décadas. El balance inmediato es de dos puntos de nueve posibles, un gol a favor y una producción estadística que refleja una baja capacidad de generación de ocasiones. Actualmente son duodécimos en la tabla.

    El único tanto del equipo en el torneo fue convertido por Eduardo Vargas en la caída ante el cuadro acerero en Talcahuano. El equipo de Francisco Meneghini no superó los dos remates al arco en ninguno de los compromisos disputados. Ni Octavio Rivero ni Juan Martín Lucero, contratados para llevar el peso ofensivo de la U, han dado con el marco. El Gato, de hecho, fue expulsado en su debut. Mientras que el charrúa se perdió el partido ante los siderúrgicos por lesión. Ha sido un arranque para el olvido en el caso de los atacantes.

    Un registro que no se veía desde 2007

    Los números ofensivos del arranque de 2026 configuran el peor inicio goleador del club desde el Torneo de Apertura 2007. En ese torneo, la U necesitó seis partidos para anotar su segundo gol del campeonato y acumuló una racha de 583 minutos sin convertir, período que terminó con la salida de Salvador Capitano y el arribo de Jorge Socías al banco.

    En la temporada actual, el equipo alcanza un registro comparable en cuanto a producción ofensiva mínima en las tres primeras jornadas, con un solo gol y sin una secuencia de ocasiones claras.

    Las cifras de rendimiento confirman el bajo nivel de generación. Tras tres partidos, Universidad de Chile acumula seis remates totales al arco. El registro más bajo del campeonato.

    Lucero fue uno de los refuerzos de la U para el sector ofensivo. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El arranque sin triunfos impactó en la evaluación temprana del proceso que encabeza Meneghini. A nivel interno, el criterio declarado es que los resultados condicionarán la continuidad del proceso. El cuerpo técnico reconoció falencias en defensa y ataque y la necesidad de aumentar la producción de ocasiones de gol. “Tenemos que mejorar mucho en defensa y en ataque, generar más ocasiones, porque los rivales se nos cerrarán de esa manera. Necesitamos generar más espacios y ocasiones, logramos hacerlo en dos tiempos, pero tenemos que hacerlo más veces”, dijo el DT tras la paridad en La Cisterna.

    El plantel cuenta con el respaldo público de referentes como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, quienes plantearon que la responsabilidad por el rendimiento recae en los jugadores y no en el entrenador. “El partido pasa netamente por nosotros los jugadores: no tener un poco de actitud, no poner atención a los detalles pasa por los jugadores. No por el técnico”, señaló el Príncipe.

    “No está queriendo entrar la pelota. Tuvimos ocasiones, fuimos dominadores del partido y hay que seguir trabajando, corrigiendo errores. Nos estamos sintiendo bien y esperamos mejorar, como estamos trabajando día a día”, complementó, por su parte, Turboman.

    Inversión y rendimiento

    El bajo rendimiento contrasta con la inversión realizada en el armado del plantel. De acuerdo con los valores de mercado de Transfermarkt, la U cuenta con la plantilla más cara de la Liga de Primera. La brecha entre el valor de mercado del equipo y su producción en cancha es uno de los focos de análisis en el inicio del torneo.

    El calendario agrega presión al proceso. En la siguiente fecha, la U recibe al líder del torneo, Deportes Limache, que llega invicto. El partido se disputará con restricción de público en una de las galerías del Estadio Nacional debido a sanciones disciplinarias por incidentes en el partido ante Audax Italiano. En la jornada siguiente, el equipo visitará a Colo Colo en el Monumental, y pocos días después enfrentará nuevamente a Palestino por la fase previa de la Copa Sudamericana.

    En este contexto, el margen se reduce. Los próximos encuentros concentran rivales directos y compromisos de eliminación directa, lo que eleva el peso de cada resultado. Meneghini ya está en la mirada del foco público. La evaluación interna reconoce la necesidad de correcciones, mientras el cronógrama venidero condiciona el proceso.

