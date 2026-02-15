Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

El Betis salió victorioso de una compleja visita ante el Mallorca. El equipo de Manuel Pellegrini se impuso por 2-1 y sumó tres puntos valiosos en su pelea por clasificar a la Champions League. Eso sí, a pesar de que son quintos y se instalaron a cuatro unidades del Atlético de Madrid y Villarreal, el Ingeniero pidió mesura.

El técnico chileno valoró lo realizado en Son Moix. “Me voy contento con el equipo, hicimos un gran partido ante un rival que venía de ganarle al Sevilla por cuatro goles. Partido parejo, pero las ocasiones más claras las tuvimos nosotros”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

“Entramos muy atrás, esperando que se equivocaran. Teníamos que obligarles a que se equivocasen. No nos crearon ocasiones importantes, después nos asentamos y tuvimos más control del partido", continuó.

Pellegrini pide tranquilidad

Pellegrini destacó lo hecho por Abde Ezzalzouli y Cédric Bakambu, los autores de los goles del triunfo: “Me alegro mucho por él, él tiene muchas condiciones, ha madurado muchísimo. Él escucha lo que le dicen, no se encierra, siempre está abierto a la crítica y el consejo. Por eso ha aumentado sus goles, antes producía mucho, pero pocas acababan en gol. Se lo ha ganado día tras día”, indicó sobre el extremo.

“Son muchas razones. Él tuvo una lesión que le paró cuatro meses, le costó retomar su nivel, pero él nos da cosas importantes. Teníamos también al Cucho, tenemos a otros que pueden jugar de 9. Si regresan todos, podemos tener la cuarta o quinta delantera más goleadora. Ha sido el plantel el que nos ha permitido llegar a esta posición en LaLiga a estas alturas”, explicó sobre el ariete, que había sido relegado durante la temporada.

El Ingeniero bajó la euforia por una posible clasificación a Champions League: “Lo he dicho siempre, vamos a tener la ambición de llegar lo más arriba posible. Siempre lo intentamos, pero no debemos confundir una ilusión con una realidad. Nuestra intención es volver a Europa, ojalá sea Champions, pero tenemos equipos importantes por delante. Vamos a intentar meternos en Europa League y llegar lo más lejos posible”, cerró.