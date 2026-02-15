“Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota”: España se rinde ante la racha del Betis de Pellegrini

El Betis de Manuel Pellegrini está encontrando su mejor forma. Tras dejar en el olvido la traumática eliminación por 5-0 ante el Atlético de Madrid, en la Copa del Rey, el equipo del Ingeniero dio vuelta la página y ya acumula tres victorias consecutivas en LaLiga. En ese senda, de hecho, hasta se habían cobrado revancha de los propios colchoneros, al vencerlos por 1-0 en el nuevo Metropolitano.

En esta oportunidad, la víctima fue el Mallorca. En la visita al siempre complicado estadio Son Moix, los verdiblancos supieron sostener el marcador de 2-1 y se llevaron una victoria que los vuelve a posicionar cerca de puestos de clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League.

Justamente, es por esta buena seguidilla de resultados que la prensa española volvió a llenar de elogios a la escuadra que dirige el entrenador chileno. Y es que los tres puntos obtenidos en la casa de los bermellones vuelve a instalar la ilusión de acceder a la Orejona por segunda vez en toda su historia. De esta forma, lo deja en claro el sitio El Desmarque, que tituló su crónica con “Este Betis empieza a oler a Champions”.

Manuel Pellegrini recibió elogios en España por la senda de victorias del Betis.

En el análisis, el citado portal se rinde ante la jerarquía que está adoptando el elenco bético. “El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini consiguió vencer al Mallorca (1-2) en un encuentro muy trabajado, muy serio, muy maduro... y muy cercano al Atlético de Madrid tras la derrota ante el Rayo Vallecano. Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota; y cuando casi nada te sale de cara, también. El Mallorca arrancaba la cita de este domingo ante el Betis, que repetía el once del Metropolitano, en puestos de descenso y mientras los de Manuel Pellegrini se daban tiempo y minutos para asentarse en el césped, los locales vivían con la urgencia de anotar", publican.

En esa misma línea, Estadio Deportivo remarcó el hambre que tienen los andaluces para ingresar al torneo más importante del Viejo Continente. "El objetivo de entrar en Champions ha tornado en una realidad tangible para el Betis después de exhibir nuevamente en Son Moix su capacidad para ganar partidos casi de forma compulsiva, con lecturas perfectas y la habilidad para compaginar su talento con la virtud de saber sufrir“, parten diciendo.

“Lo hizo contra el Atlético y hoy contra el Mallorca en un ejercicio de adaptación a lo que precisaba el choque ante un Mallorca atrevido, con líneas replegadas para protegerse con solidez y golpear a la contra a velocidad vertiginosa con conductores de lujo como Fornals y Fidalgo y ejecutores de primer nivel de la talla de Antony, Abde y Bakambu. Con esta fórmula, se marchó al descanso con 0-2 con goles de Abde y Bakambu y en la segunda mitad sobrevivió tras el gol de Muriqi pero con opciones para haber sentenciado antes una victoria que lo sitúa a cuatro puntos del cuarto puesto“, complementan.

Con estos halagos hacia su conducción, Pellegrini tendrá la oportunidad de estirar a cuatro las victorias del Betis a contar del próximo sábado. En La Cartuja, los verdiblancos reciben al Rayo Vallecano, en un duelo pactado para las 12:15 horas de Chile.