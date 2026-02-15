Luto en Colo Colo: fallece Carlos Cortés, director de Blanco y Negro

Una sensible noticia conmociona Colo Colo. Carlos Cortés, director de Blanco y Negro, falleció este domingo a los 56 años.

Según información de El Deportivo, su deceso se produjo por las consecuencias derivadas tras sufrir un infarto. El abogado se encontraba en Chiloé, por lo que fue trasladado hasta el Hospital de Castro, donde terminó falleciendo. Su muerte fue confirmada por directores del Bloque Vial Ruiz-Tagle.

La llegada del jurista al directorio de Blanco y Negro se dio en 2019. En la concesionaria alba se consolidó como uno de los hombres de confianza de Alfredo Stöhwing, además de ser un firme opositor a Aníbal Mosa.

Quién era Carlos Cortés

Cortés estudió en el Verbo Divino y fue egresado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, obteniendo el título de abogado en 1995 ante la Excelentísima Corte Suprema. En ese mismo año comenzó a ofrecer sus servicios de manera independiente y fundó el estudio jurídico Cortés y Rodríguez Abogados, junto a Sergio Rodríguez.

Entre sus estudios también destaca un postítulo en Derecho de la Empresa en 1996, también en la PUC.

También se dedicó a transmitir su experiencia por generaciones, ya que se desempeñó como profesor de Derecho Penal y de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la PUC, entre 2002 y 2012.

El año 2013, la Guía Internacional Chambers and Partner lo distinguió entre los abogados más destacados de Chile en el área de litigios penales económicos, algo que se mantuvo hasta la fecha de su fallecimiento.

Se radicó en la ciudad de Nueva York durante el año 2014. Ahí asistió a diversos cursos en la Universidad de Columbia, además de realizar una pasantía por el Sistema Penal Norteamericano, tanto en las Cortes Federales como las Estatales.

Dentro de su carrera como abogado cuenta con una destacada participación en diferentes casos relevantes a nivel nacional, como Inverlink, Caso Coimas, Caso Penta, Caso Colusiones y Caso Anglo American. También participó en la defensa de Cristián Campos por presuntos abusos sexuales denunciados por la sicóloga, e hija de su expareja, Raffaella di Girolamo, entre otros.

Su llegada a Colo Colo

En 2019 llegó a Blanco y Negro, siendo parte del bloque de Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle. Además, se consolidó como uno de los hombres de confianza de Alfredo Stöhwing, extimonel de la concesionaria y opositor a Aníbal Mosa.

De hecho, una de sus más grandes polémicas ocurrió en marzo de 2025, cuando el actual presidente albo acusó a Cortés de haberlo agredido en una reunión de directorio. El empresario puertomontino aseguró haber recibido golpes de puño del abogado y terminó constatando lesiones en la Clínica Bupa. Llegó al recinto asistencial en silla de ruedas, portando una bota en el pie izquierdo y un cuello ortopédico.