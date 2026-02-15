Las marcas que convierten a Manuel Pellegrini en una leyenda del Betis

Manuel Pellegrini no hace más que consolidar su exclusivo puesto en la historia grande del Betis. Bajo la conducción del chileno, el equipo andaluz ha vivido las mejores épocas de su bitácora, otrora llena de altibajos. Tras la última victoria ante Atlético de Madrid, el DT santiaguino de 72 años añadió dos nuevas marcas a su rico palmarés individual, pero también en lo que refiere al club de las Trece Barras.

Victoria importante, en lo anímico y lo futbolístico, pero que además permitió al Ingeniero convertirse en el quinto técnico con más triunfos en la historia de LaLiga tras completar 260. Marca que consolida la dimensión del trabajo del chileno, quien ahora solo tiene por delante a Ernesto Valverde (cuarto, con 273), Miguel Muñoz (tercero, con 323), Diego Pablo Simeone (segundo, con 327) y Luis Aragonés (primero, con 344).

El solitario gol de Antony, el mismo que permitió una victoria ante los albirrojos en la capital después de 14 años, es el número 300 que el equipo verdiblanco ha marcado en LaLiga desde la llegada de Pellegrini, después de 213 partidos. Récord que lo pone sobre Lorenzo Serra Ferrer (284 goles en 198 encuentros).

Precisamente, antes de la llegada del sudamericano, el adiestrador balear acaparaba los mejores números en los béticos. En abril del año pasado, tras vencer al Girona, el santiaguino sumó 117 victorias en todas las competiciones, cifra que le permitió convertirse en el DT más ganador en la historia de la escuadra de Heliópolis.

Los números de Manuel Pellegrini en el Betis.

“Es un hecho que valora muy bien su desempeño, sus ideas, su criterio, la manera que tiene de enfrentar el fútbol. Es un entrenador muy completo, que maneja todas las facetas, tácticamente hablando. Sus equipos tienen una estructura clara y definida, juegan de la misma manera en cualquier cancha. Transmite mucha confianza”, advertía Lorenzo Serra Ferrer a El Deportivo, tras ser superado por el Ingeniero.

Leyenda

Pero la seguidilla de marcas no terminó en solo ese hecho. En septiembre pasado, el triunfo 2-0 sobre Osasuna fue el duelo número 264 de Pellegrini en la banca, cifra que le permitió superar en una presencia al mismo Serra Ferrer. Hoy, el adiestrador nacional acumula 292 presencias. Récord absoluto en la bitácora para un profesional que vive su sexta temporada con los sevillanos.

Lo cierto es que el Ingeniero, desde que debutó en la campaña 2020-’21, ha logrado clasificar al equipo a torneos europeos en cinco años consecutivos, éxito inédito y absoluto para un club que antes del ciclo de Pellegrini coqueteaba constantemente con el descenso. Es más, en la temporada pasada llevó al elenco a jugar su primera final continental, la Conference League, definición que perdió por goleada ante Chelsea de Inglaterra. Sin embargo, el DT va por más y el anhelo de regresar al Betis a la Champions está más que vigente.

“Manuel Pellegrini ya es una leyenda en el Betis. Es un técnico muy profesional, sabe mucho y entiende la manera en la que tiene que afrontar los partidos. Eso se nota en sus planteamientos”, señaló a El Deportivo el croata Robert Jarni, exlateral histórico de los sevillanos.