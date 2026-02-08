Triunfazo del Betis sobre el Atlético de Madrid: Pellegrini se toma revancha en la casa de Simeone

Manuel Pellegrini versus Diego Simeone. Capítulo 17. Otra vez, el chileno con el argentino se enfrentaron, desde sus roles de entrenadores. La particularidad del cruce de este domingo, entre Atlético de Madrid y Betis, es que sucedió cuatro días después de la aplastante goleada colchonera 5-0 sobre los andaluces, por la Copa del Rey. Ahora le tocó sonreír al Ingeniero, quien se tomó revancha. Por la fecha 23 de LaLiga, su equipo ganó por 1-0 y lava las heridas.

El cuadro verdiblanco necesitaba recuperarse después de una caída tan dolorosa como vergonzosa. Fue una de las peores presentaciones del club en la extensa etapa de Pellegrini. La urgencia de cambiar la cara pasaba por diferentes razones. Una es por el deseo de alcanzar una plaza en la próxima Champions League, algo que está más lejos que cerca. Otra es por lo estadístico: el Betis había encajado cinco goles ante los tres grandes de España.

Buscando vencer por segunda vez al Cholo, el técnico chileno rearmó su equipo más allá de lo diezmado que estaba. Las bajas están afectando el plan del Ingeniero. Este domingo debutó como titular la última incorporación, el volante Álvaro Fidalgo (ex América de México). A su vez, Cédric Bakambu fue el centrodelantero, tomando el sitio de Chimy Ávila. El ariete congoleño tuvo un par de ocasiones en el primer tiempo, ambas contenidas por Jan Oblak.

Si el Betis salió a esperar, con una propuesta conservadora, el Atlético asumió temprano el control. Eso sí, no pudo reflejar en el marcador los buenos momentos del juego que exhibió en el arranque. Los locales fueron de más a menos. Los verdiblancos no regalaban nada, en el afán de neutralizar al rival.

La sorpresa llegó en los 28′, cuando Antony abre la cuenta en el Metropolitano. El brasileño, quien cuando está enfocado en el fútbol se hace imparable, sorprendió sacando un remate de zurda al primer poste de Oblak, quien estaba algo tapado y no reaccionó de manera eficiente. Pese a ceder la iniciativa y el manejo del balón, los béticos se habían creado las chances más claras, hasta que llegaron al 1-0.

Ademola Lookman, quien hizo un partidazo el jueves por la Copa del Rey, anotó en los 44′, pero fue anulado por fuera de juego. El Betis, que registró el 37% de posesión, se fue en ventaja. Simeone metió tres cambios de cara al complemento, incluyendo la entrada de Sorloth (un 9 tradicional) y la salida del opaco Julián Álvarez.

A medida que fue corriendo el reloj, el Betis se metía más cerca de su trinchera. Pellegrini fue instalando ladrillos para fortalecer su muralla. El Atleti, más por insistencia que por juego, estaba cerca de la igualdad. En los 59′, un testazo del noruego Sorloth rozó el travesaño. Para eso entró el nórdico: para disputar los balones aéreos.

En los 74′, el empuje rojiblanco tuvo premio porque encontró el empate, gracias a un autogol del zaguero Diego Llorente. Sin embargo, la jugada se chequeó por la posición de Antoine Griezmann, quien fue a pelear la pelota aérea con el defensa bético. El videoarbitraje revisó la acción y la tecnología del off side semiautomático detectó que el francés estaba milimétricamente fuera de juego. Gol anulado.

Sin complejos, Pellegrini hizo cambios para aguantar el 1-0. Que pase el reloj. El colombiano Deossa, mediocampista, terminó como un improvisado centrodelantero. Había que defender con uñas y dientes la ventaja mínima. Y lo consiguió.

En el 17º cara a cara de los técnicos, en su historial, el Ingeniero supera recién por segunda vez a su colega transandino. La primera fue el 27 de octubre de 2024, también por 1-0, en el Benito Villamarín. De manera inédita, el Betis gana en el nuevo estadio Metropolitano. Para encontrar la última victoria bética visitando a los colchoneros, hay que retroceder a 2011.