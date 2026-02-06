“Un Betis sin fe y sin fútbol”: las críticas que golpean a Manuel Pellegrini tras ser goleado en la Copa del Rey

Una jornada para el olvido tuvo el Betis en la Copa del Rey este jueves. El elenco a cargo de Manuel Pellegrini acabó siendo goleado como local por 5-0 a manos del Atlético de Madrid.

Más que la derrota en sí, la diferencia marcada entre ambos equipos fue retratada por la prensa hispana.

“La Cartuja estaba lista para otra noche de esas que explican la relación emocional del beticismo con la Copa del Rey. Lleno absoluto, 66.810 espectadores, lluvia reciente, alertas meteorológicas y una fe inquebrantable en un equipo que había hecho del torneo su refugio. Pero el fútbol, cuando se desata sin misericordia, no entiende de contexto ni de esperanza”, comenzó planteando Diario de Sevilla.

“El Atlético de Madrid fue despiadado con un Real Betis Balompié que esta vez no tuvo la fe suficiente, siquiera para pelear. Fue una diferencia casi insultante y la manita encajada fue la consecuencia de ello”, agregaron.

A su vez, enfatizaron que “lo peor de todo fue la sensación de impotencia por parte de un Betis sin fe, y sin fútbol, para pelear al menos”.

Estadio Deportivo, por su lado, calificó la caída en la Copa del Rey como una “pesadilla”. “Los hombres de Pellegrini se despiden del torneo copero tras ser superados por un Atleti muy superior y que dejó la eliminatoria sentenciada al descanso; los verdiblancos corrieron muchísimo detrás del balón sin conseguir robar ni crear peligro”, agregaron.

A su vez, El desmarque resaltó que “el Real Betis ha caído con estrépito ante el Atlético de Madrid y se despide de la Copa del Rey de una manera muy fea”.

En específico sobre Manuel Pellegrini, escribieron que “como se podía prever, la rotación en la portería le salió rana, y en el duelo de banquillos quedó claramente como perdedor ante Simeone, que dibujó un partido en el que el Betis ni se enteró”.

“El partido era muy importante y su equipo no compitió ni cinco minutos, incapaz ante un Atlético con mucha más hambre. Ni siquiera las bajas rebajan su responsabilidad y el resultado será carnaza para sus detractores”, cerraron.

El análisis de Pellegrini

Una vez terminado el duelo, llegó el momento del balance por parte de Manuel Pellegrini, quien realizó una potente autocrítica.

“Fueron muy superiores a nosotros. Abrieron el marcador pronto, nosotros no aprovechamos algún acercamiento que tuvimos y en dos contras sentenciaron. Defensivamente fue un partido muy pobre y en ataque no estuvimos acertados. El Atlético nos superó todo el partido”, resumió el Ingeniero en conferencia de prensa.

Claro que la mala experiencia puede repetirse pronto. Este fin de semana el Betis visitará al Atlético de Madrid por LaLiga. “Recibimos muchos goles da balón detenido, pero fueron muy superiores los 90 minutos. No se puede hablar de una jugada que fuera clave, sino que el Atlético fue muy superior todo el encuentro. Ojalá hagamos un partido más correcto el domingo, aunque será más difícil jugando de visita en el Metropolitano”, apuntó el DT.

“Defensiva y ofensivamente fue un partido muy pobre. El Atlético nos superó todo le partido. No esperaba sufrir esta derrota. Hasta el 0-1 era un duelo parejo, pero después a la contra tuvieron ocasiones muy claras. No hicimos nada bien ante un rival superior que ganó con claridad”, concluyó Manuel Pellegrini.

El próximo partido del Betis, contra los colchoneros, será este domingo 8 de febrero a partir de las 14.30 horas de Chile.