    El crudo análisis de Manuel Pellegrini tras ser goleado y quedar eliminado de la Copa del Rey

    El técnico chileno habló después de la dura derrota del Betis con el Atlético de Madrid, que lo sacó del certamen en los cuartos de final.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Manuel Pellegrini.

    Una derrota dolorosa fue la que sufrió el Betis. Como local, fue arrollado por el Atlético de Madrid y se despidió de la Copa del Rey tras encajar cinco goles. Un objetivo menos para Manuel Pellegrini en la temporada, y una nueva derrota en su historial ante Diego Simeone. Es la undécima caída tras 16 enfrentamientos. Y este domingo se volverán a cruzar, ahora en el estadio Metropolitano, por la liga española.

    Tras el encuentro, el Ingeniero analizó lo sucedido. “El partido comenzó parejo hasta ese córner que ya abrió el marcador (en los 12 minutos). Después de eso, tuvieron un par de oportunidades que nos quedamos clavados en dos contras y a partir de ahí, bueno, llegaron cuatro veces, hicieron tres goles y la cuarta se les fue también por poco. Creo que hicimos un partido defensivo muy pobre y ofensivamente... bueno, la ocasión que pudimos haber tenido no la hicimos y el rival nos superó absolutamente durante todo el partido”, declaró en la transmisión oficial.

    Pellegrini agregó: “No me ha sorprendido la propuesta del Atlético. Ya sabemos que el Atlético de Madrid juega así, además tiene un gran plantel”.

    Hay una estadística que no es buena para los verdiblancos: ha encajado 15 goles en sus últimos tres partidos ante los grandes de España (5-0 con el Atleti, 5-1 del Real Madrid y 5-3 ante Barcelona). “Desgraciadamente, en esta temporada hemos encajado mucho contra los tres grandes. Tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona y el Real Madrid nos han hecho cinco goles”, emitió el DT.

    “Por supuesto son cosas que hay que revisar, pero creo que a ellos se les allanó mucho el partido desde ese córner, ya después del 0-1 es un rival mucho más peligroso, porque tuvieron más espacios para salir, llegadas muy peligrosas, que terminaron en gol o las echaron fuera... En el segundo tiempo tratamos de no desordenarnos, de poderles descontar; pero no pudimos. Ellos fueron superiores durante los 90 minutos. Así que, la verdad es que ni podemos cifrar la diferencia que hubo hoy día entre los dos equipos”, analizó.

    El domingo, colchoneros y andaluces volverán a enfrentarse, ahora por LaLiga. Pellegrini tiene la ocasión de remediar una presentación para el olvido. “Bueno, todos los partidos son distintos. Ojalá que hagamos un partido más correcto dentro de lo que veníamos haciendo. Después de este resultado aquí, el de allí es un partido más difícil todavía, jugándolo de visita, pero vamos a ver cómo lo enfrentamos”, declaró el entrenador nacional, quien tiene la misión de recuperar al equipo tras un golpe muy duro.

