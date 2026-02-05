SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Pellegrini se inclina otra vez ante Simeone: el Betis es aplastado por el Atlético y se despide de la Copa del Rey

    Repaso rotundo de los colchoneros en La Cartuja de Sevilla. El equipo del Cholo goleó con claridad por 5-0 a los béticos, para pasar a las semifinales del certamen. El Ingeniero cae nuevamente ante el DT argentino y se queda sin uno de los objetivos de la temporada. Este domingo volverán a jugar, por LaLiga.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Betis fue aplastado por el Atlético de Madrid y se despide de la Copa del Rey.

    Uno de los entrenadores que más complica a Manuel Pellegrini es Diego Simeone. La estadística general da cuenta de que al Cholo le va bien ante los elencos del Ingeniero. Y una nueva muestra de aquello sucedió este jueves, porque el Atlético de Madrid derrotó holgadamente al Betis para eliminarlo de la Copa del Rey. En La Cartuja de Sevilla, los colchoneros superaron con absoluta claridad a los andaluces por un expresivo 5-0 para meterse en las semifinales. Un objetivo menos para los verdiblancos.

    El exseleccionado argentino se ha convertido en una verdadera “bestia rojiblanca” para el DT nacional. Hasta antes de este partido, el historial ya mostraba una notoria supremacía para Simeone, porque Pellegrini solo tenía una victoria en 15 partidos.

    El encuentro tuvo dudas respecto a su realización en la previa, debido a las condiciones meteorológicas. La lluvia y el fuerte viento, a causa de la borrasca (temporal o tempestad) denominada ‘Leonardo’, afectó particularmente a la zona de Andalucía. Pese a los factores del tiempo, se pudo jugar sin inconvenientes. Habrá sido una señal, pero al Betis le llovió sobre mojado ante una verdadera exhibición del Atlético, sobre todo durante el primer periodo.

    A Simeone le resultó la titularidad de su flamante refuerzo, el nigeriano Ademola Lookman, quien compartió la ofensiva con Antoine Griezmann. El ex Atalanta tuvo un estreno grandioso. En los 12 minutos, la visita dio el primer golpe. Mediante una pelota detenida, el defensa David Hancko conecta y acierta, derrotando al golero Adrián San Miguel.

    Repaso del Atlético al Betis

    Con el resultado a su favor, los rojiblancos (que jugaron de azul) manejaron a su antojo el trámite del juego. Los béticos solo veían pasar el balón. La velocidad de Lookman, metiéndose a la espalda de los zagueros, complicaba. De hecho, en los 16′ se perdió un mano a mano.

    A la media hora, llegó el 2-0 de Giuliano Simeone. El hijo del Cholo cerró por el centro del área, en posición de 9, timbrando una gran acción colectiva por la izquierda del ataque. Y en los 37′ se produjo el 3-0, gracias al debutante Lookman. El africano coronó su notable presentación como futbolista del Atleti anotando antes del descanso, para encarrilar la clasificación.

    De cara al complemento, Pellegrini hizo tres cambios. Uno de ellos fue el ingreso de Álvaro Fidalgo, mediocampista proveniente del América de México que llegó hace unos días. Aitor Ruibal, quien empezó como lateral derecho, pasó a ser centrodelantero. Pese a un enérgico inicio del segundo lapso, eso no se tradujo en ocasiones ni en concreción. En los 62′ se terminó todo, cuando Griezmann hizo el 4-0 finalizando un contragolpe tras pase de Lookman.

    El resto del duelo pareció sobrar. Los hinchas andaluces se empezaron a retirar del estadio. Estaba todo decidido. De todas formas, hubo espacio para un quinto gol, de Thiago Almada (83’). El Betis se despedía de la Copa del Rey, acabando con uno de los objetivos del año. Pellegrini destacaba que su elenco estaba vivo en tres competencias, sin embargo ahora solo quedan dos: LaLiga y la Europa League.

    Van 16 enfrentamientos entre el Ingeniero y Diego Pablo Simeone. Este jueves, el argentino sumó su undécimo triunfo, todos como DT colchonero. Se volverán a enfrentar este domingo. Ahora en el Metropolitano, por el campeonato de liga.

    Entonces, el Atlético es el último semifinalista de la Copa del Rey. Se une al Barcelona, Real Sociedad y Athletic de Bilbao. Las semis son en llaves de ida y vuelta, mientras que final única será precisamente en La Cartuja, donde el Betis quedó en el camino.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalCopa del ReyBetisAtlético de MadridManuel PellegriniDiego Simeone

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump propone trabajar en un nuevo tratado nuclear “modernizado” tras expiración del pacto New START con Rusia

    Amazon anuncia alto gasto de capital en 2026 para potenciar la IA y acciones caen

    De la sobremesa del domingo al chat familiar: el 99% de los chilenos conecta con su familia en línea, según Kaspersky

    Cencosud casi duplica ganancias en el 2025

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    Conaf refuerza monitoreo de incendios forestales en seis regiones ante aumento de temperaturas

    Lo más leído

    1.
    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    2.
    Con una cláusula millonaria: el resurgir de Gonzalo Tapia en Sao Paulo que tiene atenta a la UC

    Con una cláusula millonaria: el resurgir de Gonzalo Tapia en Sao Paulo que tiene atenta a la UC

    3.
    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    4.
    La sorpresa del mercado sudamericano: “regalón” de Pellegrini en el Manchester City llega al fútbol de Bolivia

    La sorpresa del mercado sudamericano: “regalón” de Pellegrini en el Manchester City llega al fútbol de Bolivia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes
    Chile

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Conaf refuerza monitoreo de incendios forestales en seis regiones ante aumento de temperaturas

    Carabineros decomisa casi un centenar de camisetas falsas de Coquimbo Unido

    Amazon anuncia alto gasto de capital en 2026 para potenciar la IA y acciones caen
    Negocios

    Amazon anuncia alto gasto de capital en 2026 para potenciar la IA y acciones caen

    Cencosud casi duplica ganancias en el 2025

    Argentina y EE.UU. firman acuerdo comercial y de inversiones

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro
    Tendencias

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Pellegrini se inclina otra vez ante Simeone: el Betis es aplastado por el Atlético y se despide de la Copa del Rey
    El Deportivo

    Pellegrini se inclina otra vez ante Simeone: el Betis es aplastado por el Atlético y se despide de la Copa del Rey

    Joaquín Niemann se mantiene en el top 10 tras el segundo día de competencia en el LIV Golf de Riad

    Garnero aplaude la gestión de Buljubasich en la UC: “Estamos muy contentos con el mercado de pases que hizo el club”

    De la sobremesa del domingo al chat familiar: el 99% de los chilenos conecta con su familia en línea, según Kaspersky
    Tecnología

    De la sobremesa del domingo al chat familiar: el 99% de los chilenos conecta con su familia en línea, según Kaspersky

    La Switch 2 recibe a Indiana Jones, Fallout y Final Fantasy VII Rebirth en un Nintendo Direct cargado de anuncios

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado
    Cultura y entretención

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello

    Ugo Bienvenu, director de Arco: “Hice esta película para que las personas sueñen con el mundo en el que quieren vivir”

    Trump propone trabajar en un nuevo tratado nuclear “modernizado” tras expiración del pacto New START con Rusia
    Mundo

    Trump propone trabajar en un nuevo tratado nuclear “modernizado” tras expiración del pacto New START con Rusia

    Lula afirma que la vuelta de Maduro a Venezuela “no es prioritaria” y sí “fortalecer la democracia”

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca