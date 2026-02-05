Pellegrini se inclina otra vez ante Simeone: el Betis es aplastado por el Atlético y se despide de la Copa del Rey

El Betis fue aplastado por el Atlético de Madrid y se despide de la Copa del Rey.

Uno de los entrenadores que más complica a Manuel Pellegrini es Diego Simeone. La estadística general da cuenta de que al Cholo le va bien ante los elencos del Ingeniero. Y una nueva muestra de aquello sucedió este jueves, porque el Atlético de Madrid derrotó holgadamente al Betis para eliminarlo de la Copa del Rey. En La Cartuja de Sevilla, los colchoneros superaron con absoluta claridad a los andaluces por un expresivo 5-0 para meterse en las semifinales. Un objetivo menos para los verdiblancos.

El exseleccionado argentino se ha convertido en una verdadera “bestia rojiblanca” para el DT nacional. Hasta antes de este partido, el historial ya mostraba una notoria supremacía para Simeone, porque Pellegrini solo tenía una victoria en 15 partidos.

El encuentro tuvo dudas respecto a su realización en la previa, debido a las condiciones meteorológicas. La lluvia y el fuerte viento, a causa de la borrasca (temporal o tempestad) denominada ‘Leonardo’, afectó particularmente a la zona de Andalucía. Pese a los factores del tiempo, se pudo jugar sin inconvenientes. Habrá sido una señal, pero al Betis le llovió sobre mojado ante una verdadera exhibición del Atlético, sobre todo durante el primer periodo.

A Simeone le resultó la titularidad de su flamante refuerzo, el nigeriano Ademola Lookman, quien compartió la ofensiva con Antoine Griezmann. El ex Atalanta tuvo un estreno grandioso. En los 12 minutos, la visita dio el primer golpe. Mediante una pelota detenida, el defensa David Hancko conecta y acierta, derrotando al golero Adrián San Miguel.

Repaso del Atlético al Betis

Con el resultado a su favor, los rojiblancos (que jugaron de azul) manejaron a su antojo el trámite del juego. Los béticos solo veían pasar el balón. La velocidad de Lookman, metiéndose a la espalda de los zagueros, complicaba. De hecho, en los 16′ se perdió un mano a mano.

A la media hora, llegó el 2-0 de Giuliano Simeone. El hijo del Cholo cerró por el centro del área, en posición de 9, timbrando una gran acción colectiva por la izquierda del ataque. Y en los 37′ se produjo el 3-0, gracias al debutante Lookman. El africano coronó su notable presentación como futbolista del Atleti anotando antes del descanso, para encarrilar la clasificación.

De cara al complemento, Pellegrini hizo tres cambios. Uno de ellos fue el ingreso de Álvaro Fidalgo, mediocampista proveniente del América de México que llegó hace unos días. Aitor Ruibal, quien empezó como lateral derecho, pasó a ser centrodelantero. Pese a un enérgico inicio del segundo lapso, eso no se tradujo en ocasiones ni en concreción. En los 62′ se terminó todo, cuando Griezmann hizo el 4-0 finalizando un contragolpe tras pase de Lookman.

El resto del duelo pareció sobrar. Los hinchas andaluces se empezaron a retirar del estadio. Estaba todo decidido. De todas formas, hubo espacio para un quinto gol, de Thiago Almada (83’). El Betis se despedía de la Copa del Rey, acabando con uno de los objetivos del año. Pellegrini destacaba que su elenco estaba vivo en tres competencias, sin embargo ahora solo quedan dos: LaLiga y la Europa League.

Van 16 enfrentamientos entre el Ingeniero y Diego Pablo Simeone. Este jueves, el argentino sumó su undécimo triunfo, todos como DT colchonero. Se volverán a enfrentar este domingo. Ahora en el Metropolitano, por el campeonato de liga.

Entonces, el Atlético es el último semifinalista de la Copa del Rey. Se une al Barcelona, Real Sociedad y Athletic de Bilbao. Las semis son en llaves de ida y vuelta, mientras que final única será precisamente en La Cartuja, donde el Betis quedó en el camino.