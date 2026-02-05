En vivo: El Betis de Pellegrini recibe al Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey
El Estadio La Cartuja de Sevilla es donde se vive esta tarde el fútbol internacional con el Betis y Atlético de Madrid en busca de un cupo a semifinales de Copa del Rey.
Minuto a Minuto
Betis 0-3 Atlético de Madrid
Se termina el primer tiempo
Atlético de Madrid marca el 3-0 ante el Betis de Pellegrini
3 minutos adicionales para el primer tiempo
40′. Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Tercer gol
37’. Loockman amplia la ventaja y estampa el 3-0 a favor del Atlético.
Segundo gol de Atlético de Madrid
29’. Guiliano Simeone amplia la ventaja ante un juego conjunto y amplia la ventaja del Atlético
Oportunidad de empate
26’. Avila pierde la posibilidad de empate ante el Atletic de Madrid.
16’. Loockman estuvo cerca de ampliar la ventaja
Gol del Atlético de Madrid
12’. El primer corner del partido y gol es para el eslovaco David Hancko
Primera oportunidad para Betis
6’. El 10, Abde Ezzalzouli desde fuera del área que se va por un costado del arco del Atlético de Madrid.
1′ Comienza el partido
Formación Atlético de Madrid
Nómina del Real Betis Balompié
Bienvenidos
El Betis de Pellegrini recibe al Atlético de Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla y lo podrás vivir por El Deportivo.
