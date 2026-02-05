SUSCRÍBETE POR $1100
    En vivo: El Betis de Pellegrini recibe al Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey

    El Estadio La Cartuja de Sevilla es donde se vive esta tarde el fútbol internacional con el Betis y Atlético de Madrid en busca de un cupo a semifinales de Copa del Rey.

    Foto: @Atleti / X.

    Minuto a Minuto

    Betis 0-3 Atlético de Madrid

    Se termina el primer tiempo

    Atlético de Madrid marca el 3-0 ante el Betis de Pellegrini

    3 minutos adicionales para el primer tiempo

    40′. Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).

    Tercer gol

    37’. Loockman amplia la ventaja y estampa el 3-0 a favor del Atlético.

    Segundo gol de Atlético de Madrid

    29’. Guiliano Simeone amplia la ventaja ante un juego conjunto y amplia la ventaja del Atlético

    Oportunidad de empate

    26’. Avila pierde la posibilidad de empate ante el Atletic de Madrid.

    16’. Loockman estuvo cerca de ampliar la ventaja

    Gol del Atlético de Madrid

    12’. El primer corner del partido y gol es para el eslovaco David Hancko

    Primera oportunidad para Betis

    6’. El 10, Abde Ezzalzouli desde fuera del área que se va por un costado del arco del Atlético de Madrid.

    1′ Comienza el partido

    Formación Atlético de Madrid

    Nómina del Real Betis Balompié

    Bienvenidos

    El Betis de Pellegrini recibe al Atlético de Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla y lo podrás vivir por El Deportivo.

