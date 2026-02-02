Pellegrini da el golpe en el cierre del mercado: el Betis se refuerza con joya del América que dirigió Fernando Ortiz

El Betis de Manuel Pellegrini oficializó la llegada de un nuevo fichaje en el cierre del mercado europeo. El conjunto verdiblanco informó del arribo del volante Álvaro Fidalgo desde el América de México que hace poco era dirigido por Fernando Ortiz, DT de Colo Colo.

Lo hizo con u contrato que lo tendrá en el equipo por las próximas cuatro temporadas y media, hasta 2030.

Este movimiento era bastante esperado por el Ingeniero para reforzar la zona media del equipo, en especial ante la serie de lesiones que han afectado al plantel en los últimos meses y a la exigencia que tienen al estar luchando en las competencias nacionales, así como en la Europa League.

El jugador de 28 años, que también era tentado por la Real Sociedad, Celta y Lazio, intentará ser alternativa de las ausencias de Isco y Lo Celso.

A través de un comunicado, el Betis destacó sobre su nuevo jugador que “El Real Betis Balompié y el Club de Fútbol América han acordado el traspaso de Álvaro Fidalgo. El jugador ha firmado un contrato que lo unirá al club hasta el año 2030. Álvaro Fidalgo (Oviedo, 9/04/1997) pasó por las canteras de Real Oviedo y Sporting de Gijón antes de recalar en la cantera del Real Madrid en 2012 y, posteriormente, dar el salto al Real Madrid Castilla”.

“Tras una cesión de un año al Rayo Majadahonda en la 16/17, regresó al filial madridista, donde permaneció hasta el año 2020 para marcharse al CD Castellón. Después de seis meses, se marchó a préstamo al América de México, quien acabó adquiriéndolo en propiedad en 2021”, continuaron.

También destacaron que “entre sus logros más destacados a nivel de club están la consecución de un Campeonato Clausura, una Campeones Cup y dos Campeonatos Apertura, conseguidos en su totalidad con el América”.

La despedida y su proyección en el Betis

Nuestros destinos vuelven a unirse. pic.twitter.com/0bC5S8ySLB — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 1, 2026

En la previa de ser oficializado en el Betis, Álvaro Fidalgo había concedido una conferencia de prensa en la que se despidió del América y dio pistas sobre sus pasos a seguir.

“El momento de dar el paso lo tenía decidido desde el verano pasado. Quería volver a Europa. Lo tuve muy claro después de perder la final de la copa”, comenzó señalando.

“En el verano no hubo cosas claras. Aquí querían que renovara, pero fue cosa mía. El tiempo dirá si he acertado o no, pero he intentado hacer siempre las cosas como las siento en cada momento”, indicó.

“La decisión es mía, me entendieron y ayudaron. Sabían que quería dar el paso a Europa, tenía esa espinita clavada y necesitaba vivirlo. Me sale decir lo siento, he querido hacer las cosas de la mejor manera. Es una decisión muy personal”, profundizó.

En cuanto al Betis, sostuvo que “Es un club también muy importante, con un proyecto muy importante. Sé a dónde voy. Desde los 14 años, cuando me fui a la cantera del Real Madrid, he tenido una competencia máxima. La mayoría de los jugadores con los que estuve juegan ahora en Primera o Segunda. Estoy preparado para todo. Me considero un jugador de equipo cien por cien”.

“Estoy contento. Vienen cosas importantes para mí. Estoy con ganas e ilusionado”, concluyó Fidalgo.