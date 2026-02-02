Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”

Jean Meneses tuvo un gran debut en la Liga de Primera al anotar dos goles y dar una asistencia en la victoria de Deportes Limache por 3-1 a Colo Colo. El puntero fue la figura del encuentro e impresionó por su desempeño, después de su paso por Vasco da Gama donde jugó pocos minutos.

El puntero contó en entrevista con El Deportivo, cuál fue el verdadero motivo por el que no se desempeñó tanto en el conjunto de Río de Janeiro. “Estaba la oferta de Vasco. Pero la única traba era que me tenía que llevar otra persona, que no era mi representante. Me pidieron que no se metiera en la negociación por el tema comisión y todo eso", inició contando el exseleccionado nacional.

Meneses expresó que a los dos meses de llegar a Vasco, el intermediario le pidió una comisión por participar de la compra. “Esa es mi forma de trabajar; hay personas que ayudaron para que esto se diera, tengo que responderles a ellos”, le respondió la persona frente a las preguntas del chileno.

Por la insistencia, el exToluca decidió pagarle. “Hablamos con mi representante y le dimos un porcentaje para que el tipo se quedara tranquilo y no molestara. Recibió el dinero y me amenazó: ‘te voy a demandar, no vas a jugar y te van a hacer la vida imposible’”, reveló el refuerzo de Limache sobre su paso por Brasil.

Meneses denunció amenazas y cobros de un intermediario en su paso por los cruzmaltinos. Getty Images

A lo anterior, el futbolista agregó que no era el único en recibir la advertencia de que, si no pagaba, no vería minutos. Frente a lo contado por el oriundo de Quillota, Diario AS le cuestionó sobre lo ocurrido a la escuadra Carioca.

Desde el Gigante da Colina recibieron “con asombro las acusaciones efectuadas sobre presuntos cobros indebidos, amenazas y conductas irregulares relacionadas con su fichaje. Hasta el momento no ha existido un pronunciamiento formal o denuncia del propio deportista ni de ningún otro profesional del club al respecto”.

La respuesta de Vasco da Gama a lo contado por Meneses

El cuadro brasileño continuó mostrando su desaprobación ante lo revelado. “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad. Reiteramos que contamos con canales formales, seguros y confidenciales de cumplimiento e integridad específicamente para investigar situaciones de esta naturaleza”, contestó el equipo cruzmaltino.

Vasco da Gama informó que apenas conocieron las declaraciones se ordenó una investigación interna de inmediato para conocer a fondo lo sucedido. Asimismo, aprovecharon de aclarar que la exclusión de Meneses del equipo solo se debió a una decisión del cuerpo técnico, negando la versión del extremo.

Meneses en su primer partido con la camiseta de Limache ante Coquimbo Unido. Por: Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/ATON CHILE

Para cerrar, el equipo quiso declarar que se encuentran dedicados a mantener el trato profesional y las buenas prácticas. “El club reafirma su compromiso con la ética, el respeto a los profesionales y la integridad de sus procesos”, finalizó Vasco da Gama sobre las denuncias del puntero nacional.