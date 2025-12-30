Jean Meneses sorprende y firma por una temporada en Deportes Limache

El fútbol chileno se prepara para recibir de regreso a un nuevo jugador chileno. Se trata de Jean Meneses quien se alista para sumarse al plantel de Deportes Limache para la temporada 2026 de la Liga de Primera.

El extremo había perdido el protagonismo en Vasco da Gama tras su llegada al club brasileño en agosto de 2024. Desde entonces había participado de solo 15 partidos con el equipo, siendo la última aparición en abril en la derrota contra Ceará por 2-1.

Debido a que estaba fuera de los planes del técnico Fernando Diniz, la dirigencia terminó por rescindir el contrato.

De esta manera, el futbolista puso su mirada en Chile donde fue contactado por Deportes Limache, equipo al que se unirá por una temporada. Como ventaja está el hecho de que el técnico Víctor Rivero ya lo conoce, pues lo dirigió en el ascenso de San Luis de Quillota en 2015.

La carrera de Meneses comenzó con el conjunto canario en 2010 para luego sumar pasos por Deportes Concepción en el que estuvo hasta 2018. Luego partió al extranjero para defender a Club León y Toluca en la liga mexicana antes de arribar a Vasco da Gama.

Los otros refuerzos

Con el arribo de Meneses, Deportes Limache continúa con la conformación de su plantel para la temporada 2026 en la que ya suma varias novedades.

Una de las primeras fue la llegada de Joaquín Montecinos tras su paso por O’Higgins. También se han oficializado las llegadas de Gonzalo Sosa, exgoleador de Ñublense; Ramón Martínez, paraguayo que llegó proveniente desde el Paysandú de Brasil; y Facundo Marín, argentino cuyo último periodo fue en Central de Córdoba.

Claro que el último nombre que han oficializado ha sido el de César Fuentes. “César Fuentes es el quinto refuerzo de Deportes Limache para la temporada 2026. El Corralero cuenta con pasos en O’Higgins, Universidad Católica, Colo Colo y recientemente Deportes Iquique”, anunciaron a través de sus medios oficiales.

Fuentes, que en sus vitrinas acumula seis títulos de Primera División (cuatro con los cruzados y dos con el Cacique), disputó 39 partidos con los Dragones Celestes en el último año, sumando minutos en el Torneo Nacional, donde los nortinos perdieron la categoría, y en la fase previa de Copa Libertadores y en fase de grupos de Copa Sudamericana.