Deportes Limache sorprende con la incorporación de un multicampeón con la UC y Colo Colo

Deportes Limache no pierde el tiempo y ya se arma hasta los dientes para afrontar la Liga de Primera 2026. El elenco tomatero no quiere repetir la traumática experiencia del 2025, donde coqueteó con el descenso a la Primera B hasta las últimas jornadas. Por ello, ya han sorprendido con la incorporación de varios futbolistas para tener un mejor andar.

Por ejemplo, hace unos días, se llevaron las miradas del fútbol chileno al anunciar el arribo de Joaquín Montecinos, jugador que acumula experiencia representando a la Selección Chilena y que venía precedido de una etapa en O’Higgins de Rancagua.

En esa misma línea, también habían dado el campanazo con la oficialización de Gonzalo Sosa, exgoleador de Ñublense; Ramón Martínez, paraguayo que llegó proveniente desde el Paysandú de Brasil; y Facundo Marín, argentino cuyo último periodo fue en Central de Córdoba.

No obstante, el último gran golpe al mercado se dio en las últimas horas. Y es que el elenco de la Región Valparaíso comunicó en sus redes sociales que César Fuentes se vestirá con colores rojinegros para el año que se avecina.

“César Fuentes es el quinto refuerzo de Deportes Limache para la temporada 2026. El Corralero cuenta con pasos en O’Higgins, Universidad Católica, Colo Colo y recientemente Deportes Iquique”, anunciaron a través de sus canales oficiales.

Fuentes, que en sus vitrinas acumula seis títulos de Primera División (cuatro con los cruzados y dos con el Cacique), disputó 39 partidos con los Dragones Celestes en el último año, sumando minutos en el Torneo Nacional, donde los nortinos perdieron la categoría, y en la fase previa de Copa Libertadores y en fase de grupos de Copa Sudamericana.

César Fuentes, en su etapa en Colo Colo.

Las movidas de Limache

Llegan: Facundo Marín (Central Córdoba, ARG), Ramón Martínez (Paysandú, BRA), Joaquín Montecinos (O’Higgins), Gonzalo Sosa (Ñublense), César Fuentes (D. Iquique).

Se van: Nicolás Peranic (San Luis), Dylan Portilla, Guillermo Pacheco, Brian Torrealba, Nicolás Peñailillo, Gonzalo Paz, Yorman Zapata, Francisco Romero, Agustín Arce, Facundo Pons, Yonathan Andía.