El año consagratorio de Erick Pulgar, el favorito para ser el Mejor de los Mejores

Si hay un futbolista que cierra un año más que exitoso es Erick Pulgar. A los 31 años, el mediocampista antofagastino tuvo la temporada más prolífica de su carrera deportiva, como una pieza fundamental para el Flamengo, que ganó prácticamente todo lo que disputó en 2025. Solo el Paris Saint-Germain de Luis Enrique le puso freno, en la final de la Copa Intercontinental. El balance es totalmente positivo para el chileno, consolidado en el equipo más popular de Brasil.

Un futbolista que no es un asiduo a dar declaraciones usó sus redes sociales para manifestarse y sopesar lo conseguido en el año, hablándole a los torcedores. “Solo tengo gratitud. Hicieron de este año algo inolvidable. En cada partido sentimos la fuerza, la pasión y el amor que impulsan a este equipo... Gracias por otro año histórico. Seguimos juntos, con el mismo sueño, la misma dedicación y las mismas ganas de ganar”, publicó en Instagram hace unos días.

En una coyuntura compleja para el fútbol chileno, donde la presencia de futbolistas en las principales ligas del mundo ha ido en bajada, el éxito de Pulgar en el Mengao, inmerso en el certamen más competitivo del continente, se hace especial. Los títulos que acumuló, sumado a otros factores como su regularidad y rendimiento, le hicieron merecedor al premio del Círculo de Periodistas Deportivos como el mejor del año en la categoría de fútbol masculino.

Por lo demás, es un firme candidato para ser el Mejor de los Mejores de 2025. Para esa distinción, compite con especialistas como la atleta Martina Weil, el basquetbolista Sebastián Herrera y el ciclista Martín Vidaurre, entre otros. El ganador se conocerá en la ceremonia que se efectuará este lunes 29, en el Teatro Municipal de Las Condes.

Pulgar tuvo su año más notable como futbolista, siendo actor principal. Jugó 40 partidos en la temporada con la camiseta del Rubro-Negro (3.123 minutos disputados), en todas las competencias: 17 en el Brasileirao, nueve por el Campeonato Carioca, siete en la Copa Libertadores, tres en el Mundial de Clubes, tres por la Intercontinental y uno en la Supercopa de Brasil. En el medio, debió ser intervenido quirúrgicamente por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, que lo sacó de las canchas durante 108 días (entre junio y octubre).

Solo en esta temporada ganó más trofeos que en todos los años previos desde que debutó en 2011 con Deportes Antofagasta. Fue campeón del Campeonato Carioca, la Supercopa, la Copa Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Challenger Cup. Estos dos últimos se enmarcan dentro de la Copa Intercontinental. Desde este año, cada serie previa a la final otorga un título oficial internacional al ganador.

Hasta antes de este 2025 prodigioso, el año más ganador de Pulgar había sido el 2024, con dos títulos: Carioca y Copa de Brasil. Triplicó la cosecha. Con este presente, el volante aparece como una de las firmes cartas en la reconstrucción de la selección nacional, que aguarda por la definición del DT. Hace más de un año que Erick, como dice su camiseta, no representa a la Roja.