SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    El portero ruso tapó cuatro lanzamientos en la definición para dar el título al DT Luis Enrique, después del empate 1-1 en 120 minutos. El volante chileno fue titular en el equipo carioca y tuvo dos ocasiones claras de anotar.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    PSG se impuso a Flamengoen los penales. FOTO: FIFA.

    El equipo de Paris Saint-Germain logró la primera Copa Intercontinental de su palmarés tras vencer por 2 a 1 en los lanzamientos penales al Flamengo de Brasil. La final disputada en Al Rayyan, Qatar, terminó 1-1 en el tiempo reglamentario, al igual que en los 30 minutos de adición. En la definición, el arquero ruso Matvey Safonov tapó cuatro disparos a los cariocas.

    Porque los parisinos no renunciaron a la fórmula que los llevó a la temporada más gloriosa de su historia. Mucho toque y la búsqueda permanente de espacios fueron los argumentos que desarmaron a los cariocas.

    Cuarto de hora inicial en que el Fla se vio completamente superado. Recién, a los 4 minutos, un tiro libre de Vitinha encontró destapado a Joao Neves en el segundo palo, pero el remate del portugués dio en la parte posterior de la red.

    El conjunto brasileño no encontraba la manera de su sector y corría constantemente hacia su portería. Poco antes de los 10 minutos, esquivó una bala. Giorgian de Arrascaeta se equivocó en la salida, trató de apoyarse con su última línea y el portero Agustín Rossi la sacó desde la línea a un costado, pero la pelota terminó en los pies de Fabián Ruiz para anotar el primero del PSG.

    Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro marroquí Ismail Elfath decidió anular la conquista, después de considerar que el balón había salido en la temeraria intervención del meta del Mengao se cobró el tiro de esquina.

    Tras esos momentos de angustia, el campeón de la Copa Libertadores intentó sacudirse de la superioridad de los europeos, una tarea en la que el chileno Pulgar tuvo un papel clave. A los 17’, tras una serie de rebotes, el antofagastino remató rasante desde la medialuna del área, pero su disparo fue contenido por el golero ruso Matvey Safonov.

    Justo en el lapso en que los cariocas tomaban confianza, los dirigidos de Luis Enrique dieron el primer golpe. A los 38’, Senny Mayulu rescató el balón bien arriba y alargó para Désiré Edoué. El juvenil centró al segundo palo y, aunque Rossi tocó la pelota, el rebote el quedó al georgiano Khvicha Kvaratskhelia para marcar el 1-0.

    Flamengo intentó reaccionar cerca del descanso y tuvo la igualdad en un tiro de esquina. Otra vez con el jugador nacional como protagonista, quien quedó solo en el segundo palo, pero su cabezazo salió desviado, en inmejorable posición de remate, a los 42’.

    Solo en los penales

    El tiempo complementario continuó en la misma dinámica, con un equipo galo con más aplomo, sin pasar mayores sobresaltos, hasta que una acción puntual cambió el rumbo del encuentro.

    A los 58’, los parisinos fallaron en un lateral cerca de área propia. Luego de una serie de rebotes, De Arrascaeta intentó encarar en la izquierda del ataque y fue desestabilizado por Marquinhos. El juez Elfath recurrió al VAR y terminó cobrando el penal, el mismo que Jorginho convirtió en el 1-1, a los 62 minutos.

    En el final del tiempo reglamentario, PSG intentó mayor volumen ofensivo con el ingreso de Ousmane Démbelé, ganador del Balón de Oro y el premio The Best, pero no llegó al gol. Al otro lado, el DT Filipe Luis decidió la salida de Pulgar, a los 74’, para poner más hombres en ataque, aunque tampoco pudo hacer daño.

    En los descuentos, Marquinhos se perdió el gol en la boca del arco, tras una mala salida de Rossi, después de no poder darle dirección a su remate, prácticamente, sin oposición.

    En el tiempo suplementario, los europeos dominaron las acciones y estuvieron cerca de anotar, a los 102’, cuando el remate de Joao Neves llegó manso a la posición de Agustín Rossi. A los 116’, Démbelé enganchó en el área, pero su remate se fue sobre el arco del Fla, cuando los cariocas ya padecían el duelo que llegó hasta la instancia de los penales.

    En la definición, el portero ruso del PSG Safonov se alzó como la gran figura, después de atajar los disparos de Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araújo; todo para imponerse por 2-1 y llevarse el título, tanda en la que Démbelé desvió de manera grosera.

    Más sobre:FútbolCopa IntercontinentalParis Saint-GermainFlamengoErick Pulgar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco

    Altos mandos de las FF.AA. y policías se reúnen con Presidente electo José Antonio Kast

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Ya es ley: sindicatos logran mantener el feriado bancario

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Lo más leído

    1.
    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    2.
    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    3.
    César Munder y Juan Ignacio Díaz aparecen en la carpeta de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026

    César Munder y Juan Ignacio Díaz aparecen en la carpeta de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026

    4.
    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    5.
    Repasa el triunfo del PSG ante el Flamengo de Erick Pulgar por la final de la Copa Intercontinental

    Repasa el triunfo del PSG ante el Flamengo de Erick Pulgar por la final de la Copa Intercontinental

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco
    Chile

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco

    Altos mandos de las FF.AA. y policías se reúnen con Presidente electo José Antonio Kast

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Acuerdo entre Sernac, Noix y Ticketmaster para compensar a asistentes del Music Bank 2022 alcanza $1.300 millones
    Negocios

    Acuerdo entre Sernac, Noix y Ticketmaster para compensar a asistentes del Music Bank 2022 alcanza $1.300 millones

    Ya es ley: sindicatos logran mantener el feriado bancario

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE
    Tendencias

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental
    El Deportivo

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    ¿Se adelanta Safonov? El polémico penal que inclinó la balanza para el PSG en la final de la Intercontinental ante Flamengo

    En la víspera de su debut en la Liga de Primera: confirman a la U como rival del tricampeón peruano en la Noche Crema

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo
    Cultura y entretención

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación
    Mundo

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta
    Paula

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós