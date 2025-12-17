Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

El equipo de Paris Saint-Germain logró la primera Copa Intercontinental de su palmarés tras vencer por 2 a 1 en los lanzamientos penales al Flamengo de Brasil. La final disputada en Al Rayyan, Qatar, terminó 1-1 en el tiempo reglamentario, al igual que en los 30 minutos de adición. En la definición, el arquero ruso Matvey Safonov tapó cuatro disparos a los cariocas.

Porque los parisinos no renunciaron a la fórmula que los llevó a la temporada más gloriosa de su historia. Mucho toque y la búsqueda permanente de espacios fueron los argumentos que desarmaron a los cariocas.

Cuarto de hora inicial en que el Fla se vio completamente superado. Recién, a los 4 minutos, un tiro libre de Vitinha encontró destapado a Joao Neves en el segundo palo, pero el remate del portugués dio en la parte posterior de la red.

El conjunto brasileño no encontraba la manera de su sector y corría constantemente hacia su portería. Poco antes de los 10 minutos, esquivó una bala. Giorgian de Arrascaeta se equivocó en la salida, trató de apoyarse con su última línea y el portero Agustín Rossi la sacó desde la línea a un costado, pero la pelota terminó en los pies de Fabián Ruiz para anotar el primero del PSG.

Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro marroquí Ismail Elfath decidió anular la conquista, después de considerar que el balón había salido en la temeraria intervención del meta del Mengao se cobró el tiro de esquina.

Tras esos momentos de angustia, el campeón de la Copa Libertadores intentó sacudirse de la superioridad de los europeos, una tarea en la que el chileno Pulgar tuvo un papel clave. A los 17’, tras una serie de rebotes, el antofagastino remató rasante desde la medialuna del área, pero su disparo fue contenido por el golero ruso Matvey Safonov.

Justo en el lapso en que los cariocas tomaban confianza, los dirigidos de Luis Enrique dieron el primer golpe. A los 38’, Senny Mayulu rescató el balón bien arriba y alargó para Désiré Edoué. El juvenil centró al segundo palo y, aunque Rossi tocó la pelota, el rebote el quedó al georgiano Khvicha Kvaratskhelia para marcar el 1-0.

Flamengo intentó reaccionar cerca del descanso y tuvo la igualdad en un tiro de esquina. Otra vez con el jugador nacional como protagonista, quien quedó solo en el segundo palo, pero su cabezazo salió desviado, en inmejorable posición de remate, a los 42’.

Solo en los penales

El tiempo complementario continuó en la misma dinámica, con un equipo galo con más aplomo, sin pasar mayores sobresaltos, hasta que una acción puntual cambió el rumbo del encuentro.

A los 58’, los parisinos fallaron en un lateral cerca de área propia. Luego de una serie de rebotes, De Arrascaeta intentó encarar en la izquierda del ataque y fue desestabilizado por Marquinhos. El juez Elfath recurrió al VAR y terminó cobrando el penal, el mismo que Jorginho convirtió en el 1-1, a los 62 minutos.

En el final del tiempo reglamentario, PSG intentó mayor volumen ofensivo con el ingreso de Ousmane Démbelé, ganador del Balón de Oro y el premio The Best, pero no llegó al gol. Al otro lado, el DT Filipe Luis decidió la salida de Pulgar, a los 74’, para poner más hombres en ataque, aunque tampoco pudo hacer daño.

En los descuentos, Marquinhos se perdió el gol en la boca del arco, tras una mala salida de Rossi, después de no poder darle dirección a su remate, prácticamente, sin oposición.

En el tiempo suplementario, los europeos dominaron las acciones y estuvieron cerca de anotar, a los 102’, cuando el remate de Joao Neves llegó manso a la posición de Agustín Rossi. A los 116’, Démbelé enganchó en el área, pero su remate se fue sobre el arco del Fla, cuando los cariocas ya padecían el duelo que llegó hasta la instancia de los penales.

En la definición, el portero ruso del PSG Safonov se alzó como la gran figura, después de atajar los disparos de Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araújo; todo para imponerse por 2-1 y llevarse el título, tanda en la que Démbelé desvió de manera grosera.