La Roja suma su primer rival para marzo: enfrentará a equipo mundialista en un cuadrangular en Nueva Zelanda.

La selección chilena suma su primer amistoso para la fecha FIFA de marzo. Según confirmó El Deportivo, el rival será Cabo Verde, equipo que disputará el próximo Mundial. La Roja oficializó su participación en el torneo amistoso que se desarrollará en Nueva Zelanda durante esa ventana internacional.

Los otros rivales son el combinado local y Finlandia. Se trata de un cuadrangular amistoso.

La Roja enfrentará a Cabo Verde. SIPA/PHOTOSPORT

“Vamos a tener un grupo complejo en Estados Unidos, por lo tanto, será un test importante para nuestra selección. De hecho, una oportunidad excelente para probar unos pocos meses antes del inicio del Mundial”, señaló Mario Semedo, el presidente de la federación del combinado africano.

De esta manera, el duelo ante Cabo Verde aparece como el primer partido asegurado para la Roja en 2026. La programación definitiva de fechas, horarios y estadios será comunicada en las próximas semanas.

El amistoso se enmarca en la planificación del calendario de la Selección tras quedar fuera del Mundial. Sin competencia por delante, la ANFP ha priorizado la disputa de partidos internacionales para sostener la actividad del plantel y observar alternativas con miras a los próximos torneos oficiales, entre ellos la Copa América de 2027 y el inicio del siguiente proceso eliminatorio. Por ahora, Nicolás Córdova sigue al mando de la Roja. Con ello, Chile inicia formalmente su agenda internacional del próximo año.