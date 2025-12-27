SUSCRÍBETE POR $1100
    Tragedia en el fútbol español: DT del Valencia femenino fallece junto a tres de sus hijos tras naufragio en Indonesia

    El entrenador de 44 años viajaba con su familia en un barco turístico por el Parque Nacional de Komodo. Fue encontrado sin vida junto a tres de sus hijos luego de un trágico accidente, del que se salvó su esposa, una de sus hijas y otras siete personas.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, falleció junto a tres de sus hijos en un accidente en Indonesia. Foto: Valencia CF.

    El fútbol español se encontraba en vilo tras el naufragio de una embarcación en Indonesia. En ella se encontraba Fernando Martín, técnico del Valencia femenino B, y su familia. Tras horas de búsqueda, se terminó por confirmar la muerte del estratega y tres de sus hijos.

    El incidente ocurrió en las aguas del Parque Nacional de Komodo, frente a Labuan Bajo y cerca de la isla de Padar, una de las ínsulas volcánicas que componen al país asiático.

    El accidente se produjo por una avería de la embarcación, que transportaba a 11 personas. El volcamiento ocurrió durante la noche de este viernes (cerca de las 20.30 horario local) y se presume que fue por el fuerte oleaje.

    Cuatro personas fueron reportadas como desaparecidas, todas de la misma familia: Martín y tres de sus hijos (dos niños y una niña). En tanto, siete ocupantes fueron rescatados con vida. Dos de ellos fueron su esposa y una de sus hijas, además de cuatro tripulantes y un guía turístico.

    El mensaje del Valencia tras la confirmación de la tragedia

    La búsqueda fue coordinada por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) y apoyada tanto por la Armada como por la policía marítima del país: “Los cuatro desaparecidos son ciudadanos españoles que viajaban como un grupo familiar”, explicó Stephanus Risdiyanto, jefe de la Autoridad Portuaria de Labuan Bajo.

    En tanto, desde el Ministerio de Transporte se confirmó que el operativo se realizó con medios marítimos y equipos de buceo. “La prioridad es la seguridad del personal y las condiciones del mar”, indicaban las autoridades previo a confirmar la tragedia.

    No obstante, Martin y sus tres hijos fueron encontrados sin vida, provocando consternación en el fútbol español. “El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales”, informó el cuadro hispano, en un sentido comunicado oficial.

    Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros”, añadió el club de Mestalla.

    Enrique Ortuño, suegro de Martín y abuelo de tres niños fallecidos, entregó detalles del accidente: “Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente”, contó a EFE.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol FemeninoValenciaValencia FemeninoFernando MartínIndonesia

