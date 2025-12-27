La grave lesión de Valentina Toro que obligó a una operación de urgencia: “Desde hoy el combate es en otro tatami”

Valentina Toro enfrentó un complejo cierre de año. La karateca nacional sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que debió ser operada de urgencia. La recuperación será extensa, por lo que estará varios meses fuera de competencia.

La complicación física ocurrió en el pasado Campeonato Mundial de Karate en El Cairo, Egipto, donde Anastasiia Velozo consiguió una histórica medalla para el deporte chileno.

La propia Toro fue quien hizo pública su lesión a través de sus redes sociales: “Desde hoy, el combate es en otro tatami”, comenzó en una sentida publicación en Instagram, posterior a su intervención quirúrgica.

Además, reveló detalles sobre el momento en el que se produjo la grave lesión: “Afortunadamente la lesión no fue para nada traumática… pude salir caminando e incluso seguir peleando, pero no les voy a mentir, estas semanas… mentalmente han sido durísimas”, indicó en su relato.

“Quiero agradecerle profundamente al Team Chile, que gracias a su convenio con la Clínica Universidad de Los Andes pude atenderme y operarme aquí. La atención ha sido increíble”, añadió.

Toro también envió un sentido mensaje para su recuperación: “Se viene un camino duro, espero puedan acompañarme en este proceso que se viene. No me voy a rendir, después de muchas lloraditas volveremos a brillar, yo lo sé”, sentenció.

La publicación de Valentina Toro en sus redes sociales.

Un mal cierre de temporada

La karateka nacional venía de realizar inéditos logros, en un año también marcado por diferentes hechos, tanto positivos como negativos. Por ejemplo, en julio pasado, la casa de sus padres, ubicada en Santiago Centro, fue afectada por un incendio.

No obstante, en cuanto a lo deportivo, fue uno de sus mejores años. Logró una histórica corona tras consagrarse como campeona del Series A de Kuala Lumpur, en Malasia, consolidándose como una de las figuras más relevantes del karate mundial.

Dicha victoria le permitió escalar hasta el tercer lugar del ranking planetario de la Federación Mundial de Karate (WKF). También consiguió un inédito bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú.