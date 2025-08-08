Valentina Toro consigue un inédito bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú

Los Juegos Mundiales de Chengdú, China, ya traen resultados positivos para la delegación chilena. Este viernes la karateka Valentina Toro se quedó con la medalla de bronce en la categoría de -55 kilos.

En las semifinales, la chilena debió enfrentar a la alemana Mia Bitsh. En el combate fue la europea la que se impuso con un marcador de 7-3 sobre la representante nacional.

De esta manera debió medirse por el tercer lugar contra la china Yuchun Wei a la que venció por 1-0 para quedarse con la medalla de bronce, la primera del karate chileno en este megaevento o de cualquier deporte de contacto.

“Estoy feliz con la medalla. Esperaba un poquito más sí. Tengo un poquito de sentimientos encontrados, pero agradecer a todos los que madrugaron, al Team Chile y a los que vieron mi pelea”, comentó tras la competencia.

Con esto, Chile ha logrado sumar preseas por sexta vez consecutiva en los Juegos Mundiales, evento que se desarrollará hasta el 17 de agosto.