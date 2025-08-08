Hinchas de Udinese se aburren de Alexis Sánchez y el DT: “Es mejor que cada uno siga su camino”

La relación entre Alexis Sánchez y el club Udinese está cada día más tensa. No tanto con los dirigentes, pero sí con el entrenador alemán Kosta Runjaic. A pocos días del inicio de la temporada, el atacante aún no se integra a la pretemporada y son pocas las luces sobre su futuro. Así queda de manifiesto en las palabras de Bepi Marcon, presidente de una de las barras organizadas más importantes del club friulano. En conversación con El Deportivo, el dirigente reconoce que la incertidumbre ya no es bien recibida por los fanáticos. Aunque también advierte que mucha de la culpa está en la intransigencia del técnico germano.

¿Cómo se siente en Udine la situación de Alexis Sánchez?

Desde el momento en el que fue reconfirmado el entrenador se sabía que Alexis Sánchez tendría muy pocas opciones. Se sabe que no existe un feeling entre el jugador y el técnico.

¿Creen que puede quedarse en el club?

Los hinchas no sabemos nada sobre el futuro del jugador. Ninguno te dice nada sobre el tema. Es casi seguro que el delantero Florian Thauvin se marcha al Lens de Francia. Entonces, seguramente, se puede abrir una puerta para Alexis Sánchez. Al menos eso es lo que esperamos los hinchas.

¿Existe alguna opción de que se solucione este problema?

Nosotros apostamos a que exista un encuentro entre el técnico y el futbolista para hacer las paces. Pero si ambos mantendrán el mismo comportamiento que han tenido hasta ahora, es mejor que cada uno siga su propio camino. La sociedad dice que en el breve tiempo posible debiera existir un encuentro en que ambas partes se pongan de acuerdo.

¿Ustedes creen que hay una falta de respeto de las partes?

Como hinchas no estamos contentos cómo se ha gestionado el tema de Alexis Sánchez. El hecho de que hayan inscrito al jugador con la camiseta número 7 infunde algo de optimismo sobre la permanencia del chileno. Pero nadie trata el tema directamente.

Pero la obligación del jugador es integrarse a la pretemporada…

Sánchez todavía tiene contrato con Udinese por un año más. Normalmente, ocurre que si tú respondes a la convocatoria quedas fuera del equipo o te rescinden el contrato. Pero este es un caso particular, porque la relación entre la dirigencia y el jugador es óptima.

¿Cómo analizan el escenario de que el delantero chileno no regrese a jugar en el club?

Es muy triste que el ciclo de Alexis Sánchez en Udinese termine de esta manera. Pero esperamos que tal vez pueda haber una sorpresa. No hemos recibido ninguna señal de una parte o de la otra. Solo vimos una historia en Instagram que nos dio a entender que no había un punto de acuerdo con el DT. Pero el hincha siempre espera que se haga ese bendito encuentro y se resuelva de la mejor manera posible.

¿Y cuál es la percepción respecto del entrenador Kosta Runjaic?

El entrenador ha perdido muchos puntos con la hinchada. Si la relación antes era tirante, después de la gestión del tema Sánchez y el final del campeonato, la presión se ha hecho más constante. No es que haya perdido credibilidad, sino la estima. Si algún simpatizante dice que el DT ha hecho un buen trabajo, también reconoce que se ha manejado muy mal en la relación con Alexis Sánchez.

