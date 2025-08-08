SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Hinchas de Udinese se aburren de Alexis Sánchez y el DT: “Es mejor que cada uno siga su camino”

Giuseppe Marcon, presidente de la Associazione Udinese Club (AUC), la mayor afición organizada del equipo friulano, comentó a El Deportivo cómo se vive la ausencia del jugador de la pretemporada. “Sería muy triste que el ciclo del chileno terminara de esta manera”, advirtió.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Hinchas de Udinese disparan contra Alexis Sánchez y el técnico Kosta Runjaic.

La relación entre Alexis Sánchez y el club Udinese está cada día más tensa. No tanto con los dirigentes, pero sí con el entrenador alemán Kosta Runjaic. A pocos días del inicio de la temporada, el atacante aún no se integra a la pretemporada y son pocas las luces sobre su futuro. Así queda de manifiesto en las palabras de Bepi Marcon, presidente de una de las barras organizadas más importantes del club friulano. En conversación con El Deportivo, el dirigente reconoce que la incertidumbre ya no es bien recibida por los fanáticos. Aunque también advierte que mucha de la culpa está en la intransigencia del técnico germano.

¿Cómo se siente en Udine la situación de Alexis Sánchez?

Desde el momento en el que fue reconfirmado el entrenador se sabía que Alexis Sánchez tendría muy pocas opciones. Se sabe que no existe un feeling entre el jugador y el técnico.

¿Creen que puede quedarse en el club?

Los hinchas no sabemos nada sobre el futuro del jugador. Ninguno te dice nada sobre el tema. Es casi seguro que el delantero Florian Thauvin se marcha al Lens de Francia. Entonces, seguramente, se puede abrir una puerta para Alexis Sánchez. Al menos eso es lo que esperamos los hinchas.

¿Existe alguna opción de que se solucione este problema?

Nosotros apostamos a que exista un encuentro entre el técnico y el futbolista para hacer las paces. Pero si ambos mantendrán el mismo comportamiento que han tenido hasta ahora, es mejor que cada uno siga su propio camino. La sociedad dice que en el breve tiempo posible debiera existir un encuentro en que ambas partes se pongan de acuerdo.

¿Ustedes creen que hay una falta de respeto de las partes?

Como hinchas no estamos contentos cómo se ha gestionado el tema de Alexis Sánchez. El hecho de que hayan inscrito al jugador con la camiseta número 7 infunde algo de optimismo sobre la permanencia del chileno. Pero nadie trata el tema directamente.

Pero la obligación del jugador es integrarse a la pretemporada…

Sánchez todavía tiene contrato con Udinese por un año más. Normalmente, ocurre que si tú respondes a la convocatoria quedas fuera del equipo o te rescinden el contrato. Pero este es un caso particular, porque la relación entre la dirigencia y el jugador es óptima.

¿Cómo analizan el escenario de que el delantero chileno no regrese a jugar en el club?

Es muy triste que el ciclo de Alexis Sánchez en Udinese termine de esta manera. Pero esperamos que tal vez pueda haber una sorpresa. No hemos recibido ninguna señal de una parte o de la otra. Solo vimos una historia en Instagram que nos dio a entender que no había un punto de acuerdo con el DT. Pero el hincha siempre espera que se haga ese bendito encuentro y se resuelva de la mejor manera posible.

¿Y cuál es la percepción respecto del entrenador Kosta Runjaic?

El entrenador ha perdido muchos puntos con la hinchada. Si la relación antes era tirante, después de la gestión del tema Sánchez y el final del campeonato, la presión se ha hecho más constante. No es que haya perdido credibilidad, sino la estima. Si algún simpatizante dice que el DT ha hecho un buen trabajo, también reconoce que se ha manejado muy mal en la relación con Alexis Sánchez.

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:FútbolAlexis SánchezUdineseKosta RunjaicBepi Marcon

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El alto ejecutivo de Accenture que vino a Chile a plantear la necesidad de humanizar a la banca: “Ha perdido su alma”

Reino Unido pide a Netanyahu que reconsidere inmediatamente su decisión de ampliar su ofensiva en Gaza

La rutina de Pedro Pascal para mantenerse en forma y prepararse para sus exitosas películas

El volcán ruso cerca del epicentro del terremoto que entró en erupción por primera vez en siglos

Cómo Rusia ha aumentado sus ataques aéreos en Ucrania desde que Trump regresó a la Casa Blanca

Liberan a empresario que fue secuestrado en Quilicura

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

5.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

Servicios

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Liberan a empresario que fue secuestrado en Quilicura
Chile

Liberan a empresario que fue secuestrado en Quilicura

Con varios carabineros heridos y un detenido culmina persecución que se extendió por varias comunas de la capital

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

El alto ejecutivo de Accenture que vino a Chile a plantear la necesidad de humanizar a la banca: “Ha perdido su alma”
Negocios

El alto ejecutivo de Accenture que vino a Chile a plantear la necesidad de humanizar a la banca: “Ha perdido su alma”

Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres

Cifra de cotizantes de seguridad social revela una caída de cerca de 90 mil empleos formales durante gobierno de Boric

La rutina de Pedro Pascal para mantenerse en forma y prepararse para sus exitosas películas
Tendencias

La rutina de Pedro Pascal para mantenerse en forma y prepararse para sus exitosas películas

El volcán ruso cerca del epicentro del terremoto que entró en erupción por primera vez en siglos

Cómo Rusia ha aumentado sus ataques aéreos en Ucrania desde que Trump regresó a la Casa Blanca

Presidente de la ANFA pone la lápida a la tercera categoría: “La Segunda División Profesional no tiene futuro”
El Deportivo

Presidente de la ANFA pone la lápida a la tercera categoría: “La Segunda División Profesional no tiene futuro”

No le saldrá gratis: la drástica decisión del DT de O’Higgins tras el deseo frustrado de Joaquín Montecinos de fichar en Colo Colo

El refuerzo de última hora que sumó Colo Colo para mejorar en el segundo semestre

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción
Cultura y entretención

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Reino Unido pide a Netanyahu que reconsidere inmediatamente su decisión de ampliar su ofensiva en Gaza
Mundo

Reino Unido pide a Netanyahu que reconsidere inmediatamente su decisión de ampliar su ofensiva en Gaza

La ONU exige a Israel que detenga inmediatamente su operación para ocupar la ciudad de Gaza

Israel aprueba plan de Netanyahu para tomar el control de la Ciudad de Gaza

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida