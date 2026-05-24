Preocupación en el Claro Arena: hincha de la UC es retirado en ambulancia en pleno duelo con Colo Colo

Hubo momentos de preocupación en el Claro Arena. En pleno Clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, un adulto mayor tuvo que ser retirado de urgencia tras presentar problemas de salud en una de las tribunas del recinto precordillerano.

La UC ganaba 1-0 tras el autogol de Arturo Vidal, cuando los fanáticos cruzados comenzaron a manifestarse desde sus asientos. Corría el minuto 18 cuando iniciaron las pifias y los llamados de atención.

Un pasapelotas corrió a pedir ayuda por el hincha, de 68 años, en una situación de aparente gravedad. Los futbolistas y el árbitro se dieron cuenta del incidente, y el partidos se paralizó.

Los médicos de la UC corriendo hasta la tribuna Alberto Fouillioux, sector donde se encontraba el fanático, incosciente debido a un problema cardiovascular. Mientras los futbolistas cruzados pedían por el ingreso de la ambulancia.

Finalmente, el fanático fue retirado en camilla y fue reanimado con RCP. Fue trasladado de urgencias a un centro asistencial.

Tras lo ocurrido, Universidad Católica entregó detalles del estado del hincha afectado: “Ante la situación médica vivida en la Tribuna Alberto Fouillioux podemos informar oficialmente que se trata de persona adulta, de 68 años de edad, que sufrió un evento cardiovascular, fue reanimado exitosamente y trasladado a la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo. Está en observación y su condición aún es reservada”, informó el club.