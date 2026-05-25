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    Uno a uno de Colo Colo: un sublime Javier Correa y la solidez de Joaquín Sosa desmoronan a la UC en el Clásico

    El atacante fue la gran figura del triunfo albo. Se inventó un golazo y definió de gran manera para sellar su doblete y remontar el partido. En tanto, el zaguero sostuvo al Cacique en su peor momento y fue clave para resguardar el resultado.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo Fecha 13, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Javier Correa, centro, celebra su gol durante un partido de primera contra Universidad Catolica disputado en el estadio Claro Arena en Santiago, Chile. 24/05/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Universidad Catolica vs Colo Colo 13st turn, 2026 First division league. Colo Colo’s player Javier Correa, center, celebrates his goal during a first division match against Universidad Catolica at the Claro Arena stadium in Santiago, Chile. 24/05/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Gabriel Maureira: en el autogol tardó un poco en salir y la pelota le pasó entre las piernas. De todas maneras, no fue el principal responsable. Sobrio y seguro en el resto de sus intervenciones.

    Jonathan Villagra: salió excesivamente en la jugada del gol, dejando expuesto a Vidal. Se afirmó en el complemento.

    Arturo Vidal: fue superado por Rossel con una excesiva facilidad y terminó marcando un autogol, aunque con mala fortuna. Recibió una amarilla en el 14′ que lo dejó condicionado. Se vio en aprietos en el primer tiempo, pero mejoró en el segundo tiempo.

    Joaquín Sosa: seguramente el menos expuesto de la línea de tres, pero terminó propiciando el autogol con el despeje que rebotó en Vidal. El más sólido, afirmó al Cacique en su peor momento. Una garantía, incluso cuando pasó a ser lateral al cambiar a línea de cuatro.

    Jeyson Rojas: no fue aporte en defensa ni en ataque. Sufrió a sus espaldas, aunque también fue mejorando con el paso de los minutos, sobre todo atrás.

    Víctor Felipe Méndez: intentó tomar la batuta del juego albo por momentos, aunque a veces le costó encontrar conexiones. Clave en la distribución para sostener el triunfo.

    Tomás Alarcón: poco preciso. Se vio superado en el mediocampo, sobre todo en el primer tiempo. A la par del equipo, creció en el complemento. Fue expulsado por doble amarilla en los descuentos.

    Álvaro Madrid: intentó, con más ganas que otra cosa. Se vio con exceso de ímpetu en varias oportunidades.

    Diego Ulloa: de menos a más. El partido pedía dejar la línea de tres y pasó a ser volante. Se fue afirmando con el paso de los minutos y cerró de buena forma.

    Leandro Hernández: estaba desaparecido, distante del rendimiento que venía mostrando, pero habilitó quirúrgicamente a Correa en el segundo gol. No gravitó mucho más en ataque, viéndose más activo para resguardar el resultado.

    Javier Correa: solitario en ataque, pero letal. En el cierre del primer tiempo se inventó un golazo de otro partido que le dio vida a Colo Colo. Cuatro minutos después definió de gran manera para su doblete. Salió en el complemento tras sufrir una molestia muscular, pero su trabajo ya estaba hecho. La remontada fue toda de él.

    Maximiliano Romero: reemplazó a Correa y le costó entrar en juego. La pelota casi ni le llegó.

    Claudio Aquino: entró por Madrid. Lento y poco preciso en sus intervenciones. Realmente poco destacable.

    Erick Wiemberg: ingresó por Ulloa y ayudó a sostener el resultado.

    Lautaro Pastrán: reemplazó a Hernández en el final.

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